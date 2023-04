Perro se queda dormido en la orilla de azotea y cae

En las redes sociales siguen circulando gran cantidad de videos que tienen como protagonistas a graciosos y despistados perros, y este video no es la excepción ya que se ha vuelto viral cuando este perrito tras quedarse dormido en la orilla de una azotea este rueda y se cae.

El video muestra que este animalito se encontraba descansando a gusto en la orilla de la azotea de su casa creyendo que ese lugar sería una buena opción dormir ahí sin importar que terminaría cayendo al suelo desde una altura considerable al suelo, así se ve en el video que fue compartido en TikTok en la cuenta de @exluzneutrino.

Este perro se ve que esta demasiado cómodo en la orilla de la azotea mientras permanecía acostado en ese esquina, pero conforme fueron pasando los minutos el sueño le fue ganado pero tarde que temprano el perro tendría que hacer un movimiento para acomodarse y solo era momento de esperar la caída.

El clip muestra como el perro esta acostado en la azotea y en la parte de la esquina ya estando al borde, que con un solo giro sería eminente la caída y sí sorpresa para el can este cae pero se levanta como si no le hubiera pasado nada, a simple vista se muestra que no sufrió algún daño en su cuerpo, pero si se llevó tremendo golpe, aunque también el perrito se da cuenta pero ya demasiado tarde no tuvo tiempo para reaccionar.

También se nota quien realizó la grabación solo espero el momento oportuno para grabar la caída de este perro, para posteriormente compartirlo en redes sociales quizá también para hacer conciencia de no descuidar a las mascotas cuando estas están en peligro como en las azoteas.

Como era de esperarse estas imágenes resultaron bastante sorprendentes para los internautas que vieron el video por lo que la grabación no tardó en alcanzar popularidad haciendo reír a miles y otros dejaron mensajes sobre el cuidado que debe tender los dueños con sus mascotas.

“El perro, aquí no paso nada” , “ Porque el que esta grabado no hizo nada, le hubiera gritado” , “Yo cuando sueño que me caigo” , “Esto no es chistoso” , “Lo hubieran llevado al veterinario, para que lo revisara”.