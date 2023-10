Perro se lanza sobre motociclista desde azotea

Irapuato, Gto. Se ha vuelto viral un video que circula en la red social en TikTok, que ha dejado nuevamente sorprendido a los internautas, en donde un perro es el protagonista que mostró su destreza al aventarse de una azotea contra un motociclista.

La grabación fue captada por una cámara de seguridad y el videoclip fue dada a conocer por el usuario @juancarlos.0616, quien muestra en esta grabación, como un perro se lanzó contra un motociclista que venía circulando por media calle, desde una azote en la cual se encontraba este can, se ve que el perro desde esa altura observa al conductor de la moto y al ver que se aproximaba calculo el salto y cae encima del motociclista tumbándolo de inmediato y el perro que se aventó corrió del lugar junto con otros dos canes que se encontraban en ese lugar.

@juancarlos.0616 #humor #perrosaltando #perro #parareir #gracioso #risas #videoparareir ♬ The Time Is Now (John Cena) - WWE & John Cena & Tha Trademarc

El joven conductor de la moto se levanta desorientado tratando de saber quizá que fue lo que lo tumbo, mientras en la escena se ve a otros perros que lo rodean y posteriormente se ve que se retiran, aunque otro se ve que escala una reja tratando de huir incluyendo el que lo tumbo.

La grabación al darse a conocer ya tiene más de 5 millones de reproducciones y ha generado miles de comentarios entre los cibernautas, entre los que destacan, “El señor esquivando los perros que se le acercan y le cae uno del cielo”, “Si eso no era grabado nadie te creía”, “Jefe no llegué a tiempo por el perro volador ninja”, “Patrón no me va a creer me cayó un perro del cielo”, “Ese perrito es de rey misterio le hizo un topetazo volador”, “Como explicas cuando te pasa eso y llegas tarde al trabajo”, “había escuchado del gato volador pero no del perro volador”.

