Perro se juega la vida entre los rieles de las líneas del metro

Irapuato, Gto.- Una insólita escena que fue grabada sobre las vías del tren en donde un perro es el protagonista que se ve que corre en medio de los rieles, pero lo más impresionante es que el animalito al ver el tren este corre hacia él, y lo primero que se piensa es que lo van a tropellar, la grabación ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El video que tiene una duración de once segundos muestra cuando el perro sale de los andes al encuentro del tren y este corre en medio de las vías y lo primero que se piensa es que este animalito va a morir de manera trágica, pero no es así este perrito ya es conocido en estos andes por ayudar a los maquinistas avisarles con ladridos cuando esta por terminar la vía, es un can muy servicial pero que no deja de arriesgarse en que su vida pueda terminar en cualquier momento.

#talocoelperro #deperros ♬ original sound - M U H E E B @maarsalta Estación de Trenes Salta. #mascotastiktok

También en el video se observa que el maquinista baja la velocidad y no precisamente para no atropellar a perro si por que llega al final de la estación, pero a este peludito le ha dado por ayudar a los trabajadores de estos trenes en avisarles que la vía esa por concluir.

La grabación al ser dada a conocer en la red social en TikTok por el usuario @maarsalta, de inmediato los internautas manifestaron sentirse preocupados por la integridad del animalito ya que se expone demasiado al peligro, no puede ser posible que lo dejan hacer esto, mejor que lo adopten o que sea rescatado de ese lugar.

Virales Perro juega con niños a jalar la cuerda

Estos son otros comentarios de los internautas que dejaron en esta red social “El perro, el que tenga miedo a morir que no nazca” , “Empieza a sonar la música del juego Subway Surfers” , “ El perrito al que el diablo le tiene miedo” , “Corretear autos era antes para este perrito, pero esto ya es otro nivel” , “El perro, pura adrenalina”, “Hay dios, casi se me sale el alma”.