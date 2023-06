Mujer intenta robar automóvil y provoca destrucción de varios coches en un estacionamiento

Irapuato, Gto.- En un video que se ha vuelto viral en Twitter, se ve que la mujer en su intento por hurtar el automóvil, pero en cuanto fue descubierta por las personas que en ese momento se encontraban ahí, intento darse a la fuga dejando a su paso coches destruidos.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

La grabación fue dada a conocer por el usuario en Twitter @Mrgunsngear, que sucedió en los Ángeles, California, donde la protagonista de este costoso incidente se metió a un vehículo que no era de ella con la intención de robárselo, pero no contó con que tenía un dispositivo antirrobo que al sonar varias personas se dieron cuenta de las intensiones de esta persona.

Al darse cuenta la mujer que las personas se habían percatado de sus negras intensiones de querer robar el vehículo, se acercaron para exigirle que saliera del carro, pero ella se niega a salir intentando todo lo posible para darse a la fuga en el mismo vehículo, pero acelerando sin tener ningún tipo de precaución, ocasionado múltiples golpes a vehículos estacionados, la mujer por su intento de irse no hace caso a las personas quienes le gritan, que pare, pero ella de nueva cuenta retrocede a velocidad dañando cada vez más coches.

De nueva cuenta acelera solo para estrellarse y en ese momento quiso aprovechar y salir para echar a correr a toda prisa, tratando así de eludir su responsabilidad que ya había sido grabada en video, pero no alcanzo, pues, fue interceptada por las personas quienes la tumbaron al suelo para así inmovilizándola y entregarla a las autoridades.

Attempted carjacking in the Agoura Hills area of Los Angeles. How many cars were wrecked in this failed "attempt?" 🤨



Los Angeles seems lovely....#California #LosAngeles #cali #LA #NewNormal pic.twitter.com/yCzx75cRJH — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) April 2, 2023

También la mujer dejo a dos personas heridas, quienes fueron atendidas en el lugar de los hechos, ahora esa mujer enfrentará cargos millonarios por los daños a los vehículos de modelos recientes.

Te puede interesar: ¡Malagradecidos!; mandan en Uber a abuelita al asilo, en el día de su cumpleaños

Los internautas reaccionar y escribieron “Veo al menos 7-10 cargos de intento de asesinato aquí”, “Apuesto a que ya está de vuelta en la calle”, “Pasará una noche en la cárcel y volverá antes de que sus heridas cicatricen”, “Le va a costar muy caro lo que hizo”, “Qué trabaje si quiere un coche, no cabe duda lo robado no dura”.