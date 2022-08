“Me va dar un infarto”: madre se da cuenta que sus hijos se tatuaron sin su consentimiento

León, Gto.- “Pobre de ti que te tatúes”, “Mientras vivas en mi casa no te vas a tatuar”, “Tatúate la…”, son solo algunas frases con los padres de familia advierten a sus hijos que no se tatúen. Por lo que muchos jóvenes optan por realizarse sus tatuajes a escondidas.

Y una de estas situaciones fue precisamente que se hizo viral en la red social de TikTok, un video que muestra que ocurrió cuando dos hermanos le enseñaron sus tatuajes a su madre que no reaccionó de la mejor.

Esta historia se dio a conocer gracias al usuario @_alexander_mg, en el video se ve, como uno de los hijos alza su brazo y le dice “ama mire”, lo primero que hace es agachar la cabeza, luego siguen los manotazos. Uno de los hijos le dice que vea lo que dice y que no se enoje.

“A mí no me importa lo que dice. Te dije que no quería, ven para acá Roberto. Yo no estaba jugando“, fue la contestación.

#parati

Entra al que parece su domicilio y sale con un cinturón y les advierte “yo les dije que no y me respetan”, “Roberto ven para acá. Me va a dar un infarto si no me haces caso”, se escucha en el clip.

De acuerdo a la descripción de la publicación el hecho fue grabado en Culiacán, Sinaloa; se desconoce cómo terminó la discusión.

En unas semanas este video cuenta con 1.7 millones de reproducciones, así como 42.7 mil likes y más de 600 comentarios, en donde hay opiniones encontradas, pues algunos cibernautas defienden la libertad del hijo a tatuarse, otros señalan que en caso de vivir con su mamá se debe respetar las reglas impuestas en el hogar.

“Hay Roberto te va ir peor cuando regreses”; “Igualito me fue con el primero a mis 23 años y hoy ya con 30 años y 27 27 tatuajes”; “Mi mamá conmigo y Samuel cuando nos tatuamos”; “De esas mamás ya no hay que suerte las de ustedes”; “Seguramente mi mamá cuando me haga el mío”, son algunas de las reacciones de los usuarios.

SEGUNDA PARTE

En un segundo video el mismo usuario se identifica ya como su nieto y hace un clip pidiéndole permiso para subir el video a lo que la abuela contesta que no que le da pena y él le dice que no tendrá vistas y le da permiso de subir su reacción.

“Mi abuela famosa” y muestra cómo es viral por la reacción que tuvo al descubrir los tatuajes de sus hijos.