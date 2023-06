Mariachi canta versión canina de “Amigo” y la dedica al perrito Scooby

Este tema “Amigo” tuvo arreglos en algunas de sus estrofas para versión canina, que además le fue dedicada al perrito que fue lazado por un hombre al aceite hirviendo muriendo de manera trágica, esta canción saco lágrimas entre los internautas en TikTok , en donde fue dado a conocer por el usuario, @Angelortizysumariachi.

Una vez más los perros se siguen ganando el corazón de las personas, ya sea por su tierno comportamiento y sobre todo por ser sumamente fieles y en más de una oportunidad se han visto ya varios videos dedicados a ellos y esta vez no fue la excepción de que este mariachi grabo este tema versión canina y lo publico en la red social lo que provocó que más de un dueño de estas mascotas e inclusive usuarios derramaron lágrimas, pues así lo dieron a conocer en sus comentarios.

En el video se aprecia a un mariachi que le está cantando a los canes este exitoso tema del cantautor Roberto Carlos, “Amigo” pero este mariachi Ángel Ortiz decidió hacerle arreglos de algunas estrofas que hicieran referencia a los perritos que han muerto de manera trágica por el maltrato animal, el video como era de esperarse no tardo en viralizarse en esta red en TikTok, en donde la grabación lleva actualmente más de dos millones de reproducciones

#amigo #musica #nomaltratoanimal #benito ♬ sonido original - Angel Ortiz y su Mariachi @angelortizysumariachi El amor más puro sólo lo conocemos a través de los perritos 🥹🐕👼 #perritos

Este es el fragmento de la canción que tuvo arreglos para versión canina “Tú eres lomito del alma, mi amigo canino, en cada paseo y momento estás siempre conmigo, aunque eres perrito, también tienes alma de niño, aquel que me lame, me muerde y me da su cariño, peludito he de decir, que tú eres un angelito, porque tú me haces sentir que eres mi mejor amigo”.

Los usuarios de esta red social felicitaron a este músico por dedicar estos arreglos musicales para los perritos, en especial a “Scooby o Benito”, como era conocido este can.

“Dedicada para Benito y todos los lomitos que han sufrido mucho maltrato y abandono”, “En memoria de Benito”, “Justicia para Benito y para todos aquellos animalitos”, “Lloré lo que no puedo comprender por qué muchos caen en manos de gente cruel y despiadada”, “Pero habemos quienes sabemos amarlos, nos recuerda a un perrito que tenemos o tuvimos” estos son algunos mensajes que dejaron los usuarios en TikTok.