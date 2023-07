Mamá pide el show de “Bely y Beto” para su hija de 3 años que falleció

Esta historia se ha vuelto viral en Facebook y TikTok en la cuenta del usuario de @karlajaramillo0810, ya que la mamá contrató un servicio de animaciones infantiles conocidos como el show de “Bely y Beto”, pero el show se realizaría en el panteón debido a que se trataba de una contratación muy especial para la hija de esta señora que falleció.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La historia fue compartida por la madre de la pequeña en su cuenta en Facebook en donde da a conocer y agradecer que “Hace aproximadamente dos meses pregunte pregunté por un servicio de show de Bely y Beto y lo único que es especifique que ocupaba un servicio sencillo solo foto, pero en el panteón para llevárselo a mi niña hermosa, por lo que me comentaron que lo que me mandarían los costos y me respondieron que sin afán de ofender querían regalarle el servicio y el día de hoy fueron de todo corazón a bailarle a mi niña, muchísimas gracias de corazón Dios les va a multiplicar grandemente su acción hicieron muy feliz a mi niña allá en el cielo, Eventi Fuentes no tengo palabras para agradecer su tiempo y esfuerzo”.

@karlajaramillo0810 ♬ sonido original - tu musica favorita

A pesar de que la mamá solo quería un servicio muy sencillo con fotografía, los organizadores le regalaron show completo

La madre de esta pequeña niña hizo la aclaración de que el evento se realizaría en el panteón y que ella solo quería la fotografía al explicarle la situación de lo que ella solo quería, pero los organizadores se ofrecieron a presentarse de manera gratuita y darle ese regalo a ella y a su hija.

Posteriormente, la mamá agrego algunas fotografías del día del evento en donde es posible verla cerca de la tumba de su hija y a un costado de ellas a los personajes “Bely y Beto” además de la animadora y en otra fotografía se ve el retrato de su hija junto a su pastel.

Lee también: ¿Adicción a los videojuegos? Especialista advierte daños en la salud

Este hecho conmovió a miles de internautas en redes sociales, por lo que la publicación se viralizó rápidamente, algunos usuarios de esta red aplaudieron a los organizadores de eventos infantiles por su buena obra altruista, así como otros más comentaron que los conmovieron al ver esta historia.

Por su parte, las personas que ofrecieron el show respondieron que para ellos fue un verdadero placer y como dice nuestro lema “Fabricando sonrisas” y hoy fabricamos una sonrisa aún más especial y hasta el cielo y hoy esa estrella brillará más que nunca”.