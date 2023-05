¡Malagradecidos!; mandan en Uber a abuelita al asilo, en el día de su cumpleaños

Un conductor de la plataforma UBER relató cómo fue utilizado para dejar a una abuelita en un asilo, se trata del usuario en TikTok @Cristian_Michell, quien decidió compartir esta historia para pedir a sus seguidores que no sean malagradecidos con los adultos mayores, ya que algún día todo lo seremos.

Cristián relató que esto sucedió una mañana cuando acudió a desayunar y en ese momento recibió una solicitud de viaje, posteriormente se dirigió hasta el lugar del servicio, pero le pareció extraño que la persona que pidió el Uber no salía de la casa, pero si se percató que había una señora de la tercera edad sentada con bolsas negras a su lado y observo que estaba llorando, posteriormente recibió el mensaje de la persona quien le solicitó el viaje.

Comenta esta persona -no voy a salir, vas a llevar a una persona que está aquí afuera, anda vestida así y así estaba describiendo a la señora que estaba llorando y me dice la vas a llevar a la ubicación que te puse, al momento el joven baja del carro y se dirigió hacia la señora y ella comenzó a llorar aún más y le comentó que no quería irse, ya que ella no había hecho nada malo y la habían corrido de su casa, lo único que hice fue hacerme pipi, dile a mi hija que yo no he hecho nada malo, si quiere yo lavo mi ropa.

Una vez que estuvieron dentro del auto, la abuelita le comentó al joven que ella sufre incontinencia, lo que provoco que por la mañana se orinara en su ropa y su yerno se enojó con ella por esta situación y su hija no la defendió narro el conductor.

Finalmente, la señora agradeció al conductor por haberla escuchado y por el desayuno que él le ofreció, además también le comentó que ni siquiera se acordaron de que ese día era también su cumpleaños, esto rompió más el corazón del conductor quien contó la historia.

Por su parte el Cristian dijo estar tranquilo al dejarla en ese lugar, ya que ahí no la maltratarán como lo hacían en su casa, luego de que este caso se diera a conocer en TikTok los usuarios le pidieron la ubicación del asilo para ir a visitar a la abuelita.

La grabación ya ha superado los 34 millones de reproducciones con miles de reacciones en favor de la abuelita.