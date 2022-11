Lo cachan viendo partido de futbol del Mundial en plena misa

Irapuato, Gto.- En la red social de twitter se hizo viral un hombre que fingía estar poniendo atención a la homilía del sacerdote cuando en realidad estaba viendo un partido de futbol del mundial Qatar 2022.

Existe público para toda clases de deportes que sigue, vive y siente y en esta ocasión es el futbol quienes se sienten parte de el o de su equipo, así lo hizo notar esta persona que fue captada en un templo viendo su inseparable deporte.

La pasión del mundial de Qatar 2022 está a todo lo que da y los aficionados, seguidores e hinchas a este deporte hacen lo posible por no perderse ningún partido de futbol se encuentren donde se encuentren, ya sea que los vean por televisión o por el móvil o bien por computadora de escritorio, la cuestión es no perderse ni un solo partido.

El video fue subido a la red por el usuario @EnMexicoMagico y actualmente ya cuenta con mas de un millón de reproducciones.

Aunque a veces los aficionados se les dificulta poder ver estos partidos cómodamente y es por ello que hay que sacar provecho a todas las herramientas tecnológicas de comunicación que se tiene al alcance.

Y en este video se puede apreciar a un hombre que fue captado en misa viendo su celular uno de los juegos del mundial, este momento se hizo viral en que el aficionado al futbol se le veía fingir “Con un ojo al gato y otro al garabato”, donde se notaba que estaba poniendo atención a la homilía del párroco durante la ceremonia religiosa, pero la realidad lo delato que estaba mas atento a lo que sucedía en este encuentro del mundial.

Esto fue lo que escribieron algunas personas en las redes sobre esta grabación “Es cosa que todo hombre sabe EL MUNDIAL <<< DIOS” ,”Yo todo el día en el jale. No me perdí ningún juego hoy”, “ Si de verdad supiera de prioridad no debería haber ido a la iglesia”, “ Yo todo el día en el jale. No me perdí ningún juego hoy”.