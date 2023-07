Les llovió en la boda y causó fuerte corriente de agua en el lugar y los invitados quedaron en medio de este caudal

En TikTok se viralizó un video en el que se muestra una fiesta en donde nadie se va a pesar de la lluvia, se trata de una grabación que fue compartida por el usuario @adrian_dolores, quien mostró que a pesar de una fuerte corriente de agua la reunión en la que se encontraban los invitados siguió sin importar que todos terminaran mojados, la grabación actualmente cuenta con más de 20 millones de reproducciones.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En este video los protagonistas son los invitados a quienes se les puede ver que no les importo mucho la corriente de agua, pues ello siguieron en su evento social, de lo que sí se puede estar seguro es que los presentes como buenos amigos se ve que se quedaron hasta el final.

#hayalguienaquiconvida #titanic ♬ sonido original - TomyRamirez27 @adrian_dolores Estuvo buena la mojada 😂 #lluviasfuertes

Puede que uno de los miedos en el día de tu boda sea la lluvia, es bien cierto que la mayoría de las parejas quieren que haga sol radiante y que la lluvia no arruine la fiesta en ese especial día, sobre todo si estas celebraciones se realizarán en jardines o en comunidades, ya que en ocasiones no todos previenen que el día menos esperado les llueva.

El videoclip ha tenido muchas reacciones, puesto que la persona que lo subió a la red social le agregó el tema de la película del Titanic My Heat Will Gon On, para darle un poco más de ambientación a la grabación, que nunca será olvidada por los invitados que acudieron esa fecha a felicitar a los novios.

Lee también: Gripe aviar en gatos: 5 preguntas y respuestas sobre la alerta que lanzó la OMS

La grabación al ser compartida en esta red de inmediato los usuarios dejaron sus comentarios, “Se trata de una fiesta temática”, “Cómo que ya nada te preocupa en la vida”, “No me voy por qué me falta mi pastel y mi comida para llevar”, “Los invitados, recórranse tantito para no mojarse tanto los pies”, “Esas son las mejores fiestas inolvidables”, “Esas si son fiestas de rancho viva el rancho”, “Meses ahorrando y dar lo mejor de sí para que pase esto”.