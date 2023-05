Khriz Heram: el tiktoker leonés que colecciona Barbies [FOTOS]

León, Gto.- (OEM-Informex).- Christian Ramos tiene una valiosa colección de Barbies, no sólo por la inversión que ha hecho para tener en su haber más de 300 muñecas, sino por el aprendizaje profesional y personal que le ha dejado ser admirador de esta muñeca.

El joven de 29 años, es conocido en TikTok como Khriz Heram, plataforma en la que ha ganado popularidad al compartir este pasatiempo que adoptó desde los 13 años. Además, en el ámbito profesional es estilista y artista, vocaciones que reafirmó gracias al lema de esta muñeca “Tú puedes ser lo que quieras”.

“Mi gusto fue desde chiquito, siempre me encantó Barbie, fue el juguete que me despertó emociones, pero la colección como tal inició en el 2005, que ya tenía como 13 años. Yo no sabía que había Barbies tan bonitas de colección, hasta que en un viaje familiar a Estados Unidos vi una hermosa que yo no había visto aquí”, platicó.

Fue la Barbie Holiday 2005 la que comenzó esta colección, la cual fue un regalo de Navidad de parte de sus papás. Recordó que en la caja venía el sitio web para los coleccionistas y desde entonces se enamoró de la muñeca.

ES LO QUE QUIERE SER

Algo que siempre le llamó la atención de Barbie fue su cabello para peinarla y combinar la ropa. Fue así que poco a poco descubrió sus profesiones.

“Curiosamente por la muñeca salieron mis profesiones porque su lema es ‘Tu puedes ser lo que quieras’ y desde chiquito siempre supe que quería ser estilista y artista. Con Barbie descubres infinidad de cosas, por eso la muñeca tiene más de 130 profesiones y gracias al juego soy lo que soy”.

COLECCIONAR-INVERTIR

Más de 300 muñecas integran su colección, la cual se encuentra en anaqueles que adaptó en su habitación.

Khriz recordó que ahorraba sus domingos para comprar alguna muñeca que en ese entonces no rebasaban los 200 pesos.

“Desde los 11 años estaba metido en el mundo del cabello, entonces cuando empecé a comprar también peinaba a mis tías, a sus amigas, a las vecinas y me pagaban 20 pesos, al final cada fin de semana tenía de 300 a 400 pesos y así empecé a formar mi colección”.

Desde chiquito tuvo la ambición de trabajar y qué mejor que en algo que le gustara porque después de estilista, llegó la vida artística y empezó a estudiar actuación, a trabajar en cortometrajes y con lo que le pagaban seguía comprando sus Barbies.

“Ahorita ya me administro más, pero desde ahí se me ha hecho un vicio, no es barato ser coleccionista. Hay infinidad de muñecas, de categorías, de precios y de más; pueden costar desde 800 hasta 100 mil pesos, dependiendo la categoría y que tan cotizada sea la pieza”.

MÁS DE 300

Su colección está en constante movimiento y para él no es tan importante la cantidad, sino disfrutar cada una de ellas y de lo que las hace únicas, pero ya en su habitación alberga más de 300 muñecas.

LA MÁS CARA

Lo que más ha gastado en una muñeca son 12 mil pesos, más de esto le parece excesivo, pues con el paso del tiempo ha aprendido a realizar compras más conscientes y no por impulso.

“Yo las compro a un precio, pero pasa un año y ya cuestan el doble. Tengo piezas que compré entre 2 mil y 3 mil pesos, y si quisiera venderlas actualmente, pueden llegar a valer hasta 20 mil pesos”.

LA DE VALOR SENTIMENTAL

Una especial de su colección es la primera muñeca que tuvo en sus manos y que es una Barbie novia, la cual su papá le regaló a su mamá antes de casarse.

“Es muy especial porque fue un regalo de bodas, tiene dos años más que yo esa muñeca y conseguí otra para sacarla de caja, tiene un valor muy especial porque es la primera y porque simboliza el matrimonio de mis papás. Curiosamente parte de ser estilista es arreglar novias y una de mis categorías favoritas de estas muñecas son las novias”.

LOS JUGUETES NO TIENEN GÉNERO

Para Khriz ha sido importante el apoyo de sus papás porque su gusto por Barbie no tiene que ver con la sexualidad.

“Para mí ha sido muy molesto todo esto desde chiquito porque independientemente de mi sexualidad, para mí era un juguete, era una terapia y yo no lo veía con malicia. Lo niños me decían ‘mira el jotito’, o incluso las mamás le decían a la mía, ‘cómo le dejas a tu hijo usar esto’. Ha sido complicado para mí vivir con eso, ya no me afecta, pero actualmente vemos que está más abierto este mundo y que estamos a un paso más de que no existen los juguetes con género porque son para eso para jugar y estimular la imaginación”.

EL MENSAJE

“Que te valga lo que los demás piensen porque la gente siempre va a criticar, lucha por tus ideales y no dejes que las críticas de las personas quiten tus gustos o apaguen tu luz, tu brillo o las ganas que tienen de hacer cosas, a la fecha eso me ha servido mucho”.