Joven apasionado del futbol, ahorro monedas de 5 y 10 pesos durante 2 años para ir a Qatar, ¡Pero no le alcanzó!

Irapuato, Gto.- Joven ahorro durante dos años miles de monedas, para viajar al mundial de Qatar, ¡Sorpréndete con el resultado que se a vuelto viral!

Los familiares de este joven lo ayudaron a contar el dinero que logró reunir para cumplir su sueño, este emotivo momento se hizo viral en TikTok.

Valió la pena su esfuerzo de ahorrar, pues este video muestra al protagonista de esta historia es un joven que ahorro durante dos años para poder viajar a Qatar, y disfrutar de los partidos que vaya a enfrentar la selección Mexicana con sus similares.

El mundial esta próximo y millones de personas se alistan para presenciar de alguna manera este gran fiesta futbolera que apasiona a cualquier persona de cualquier país, por esta razón muchos hacen hasta lo imposible para asistir al máximo evento deportivo del cual se celebra cada cuatro años y este el el caso del joven que guardó en monedas de 5 y 10 pesos en envases y recipientes por dos años para poder viajar y disfrutar en vivió de este evento.

Las imágenes compartidas en las redes sociales por @yorchaguilar13, muestra como abre el recipiente verde con las monedas y con la ayuda de sus familiares, logró contar todo lo que había reunido que fue la cantidad de más de 32 mil pesos mexicanos es decir mil 700 dolares.

Sin embargo lo recaudado no alcanza para financiar el alto costo de ir a presenciar el Mundial a Qatar 2022, no obstante los cibernautas no dudaron en escribir cientos de mensajes en los que resaltaron la capacidad de ahorro que tuvo el muchacho.

“El ahorro es por un sueño y eso es lo que importa”, “Que siga ahorrando para el siguiente mundial”, “Si ya tienes el vuelo y hospedaje, eso te servirá mucho como un dinero extra”, “No pensé que se podría juntar tanto”, fueron algunos de los comentarios.