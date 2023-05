Hombre salva a bebé de inminente peligro de ser impactado

Este suceso ocurrió en una avenida muy transitada en California, en los Estados Unidos baja a su bebé de la camioneta y lo coloca en la carriola, bastaron unos segundos para distraerse, cuando se da cuenta esta empieza a rodar hacia la avenida, la mamá trata de reaccionar con rapidez para a agarrar la carriola, pero desgraciadamente cae de rodillas de manera aparatosa y tras su desesperación trata de levantarse rápidamente, y una vez más vuelve a caer.

En el video claramente se ve cuando ella corre, se tropieza, se golpea en la cara, intenta ponerse de pie, pero el bebé en la carriola empieza a tener más velocidad rumbo hacia la transitada avenida, donde también se ven los automóviles que circulan a alta velocidad lo que le da un alta probabilidad que la carriola junto con el bebé sea impactada por algún vehículo en un momento dado e inevitable.

Pero para ese momento en que quizá la mamá ya veía venir lo inevitable, aparece un hombre que emprende una carrera para alcanzar la carriola deteniéndola a tiempo y así evitó una tragedia, afortunadamente bebé queda a salvo junto con su madre.

El video al ser dado a conocer en redes sociales se hizo rápidamente viral y los internautas quedaron agradecidos con el hombre que se dio cuenta del hecho y actuó de manera rápida para salvar al bebé, que ya rodaba directo a la transitada avenida.

Una vez que el videoclip se dio a conocer en las redes sociales, un canal de televisión de California, entrevisto a Ron, el hombre que salvo al bebé, quien esta agradeció por haber estado en el momento y lugar indicado para poner a salvo a este pequeño y entregárselo a su madre, quien estaba llorando y conmocionada por ese amargo momento.

La grabación fue dada a conocer por el usuario @USSGoodGirl y actualmente ya cuenta con más de 70 millones de reproducciones y miles de comentarios en favor del hombre que salvo al bebé.