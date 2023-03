Hembra orangután se lleva ha su "macho" a que le cumpla

Irapuato, Gto. Una vez más los animales siguen sorprendido en las redes sociales y para está ocasión una pareja de orangutanes son los protagonistas de este video que circula en TikTok, y en el cual uno de ellos nos deleitan con una cara de felicidad.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Este animal fue captado en un santuario para orangutanes, y está escena se ha vuelto graciosa y viral, cuando su pareja lo lleva “arrastrando” hacia su aposento, quizá para que tenga que cumplir con sus deberes de apareamiento o algún castigo, por ello este orangután muestra una gran sonrisa por la forma en que va, y el visitante aprovecho en grabar el instante que después compartió en esta plataforma digital.

#zoo #stevemonologue #funny #foryou ♬ original sound - Psycho steve47 @steves_monologue The wife had had enough of the husband 🤪 #orangutan

La relación entre estos dos orangutanes es sorprendentemente tierna, ya que el animal se tira a la tierra para no ser llevado por su pareja a un lugar privado del recinto que habitan, pero eso no le importo a la hembra, ella agarro de un pie a su macho y se lo llevo a que cumpliera, el orangután macho en ningún momento puso resistencia alguna y solo se dejo llevar por su pareja, con una gran sonrisa de felicidad sabiendo a donde lo llevaban.

Los orangutanes son realmente capaces de dar una gran enseñanza a los humanos, además de ser inteligentes son capaces de trasmitir sus conocimientos y aprendizaje de unos a otros, y así lo mostró la hembra en llevarse a su macho, a un lugar privado fuera de la mirada de los curiosos humanos que en ese momento visitaba este hábitat.

El video clip fue compartido por la cuenta de @steves_monolongue en la cual los internautas a dejado miles de “me gusta” y reacciones sobre los dos orangutanes.

“Mi hombre necesita ayuda”, “Tu mía ahora”, “Bro me lo llevó a hacerle cosquillas en secreto”, “Cuando el hombre no lo siente”, “Yo secuestrando chicos”, “Hoy me toca”, “Yo, cuando me dejo llevar sin poner resistencia”, “Estas castigado y no sales, con tus amigotes, primero cumple”.