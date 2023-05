Extraño ciervo que parece "alienígena" es visto en los Estados Unidos y genera asombro en redes

Irapuato, Gto.- Recientemente, miles de internautas en las redes sociales han quedado sorprendidos al ver a un ciervo con una apariencia que jamás habían visto, inclusive muchos aseguraban que está se tratara de un personaje extraterrestre de alguna película de ciencia ficción, por sus extrañas formas de cómo olfatea las cosas.

Pero el protagonista de esta grabación se llama Biscuit y este animalito pertenece a los muntiacus que son mamíferos rumiantes de la familia Cervidae conocidos vulgarmente como muntiacos que son muy comunes en Europa, pero que resulto bastante raro ver este especulen en los Estados Unidos, por ello quienes no están acostumbrados a ver este montiacus con sus glándulas al rededor de la cara que se inflan al oler, pude resultar para varios repugnante, pero es por qué no son tan comunes verlos en ciertas regiones como en los Estados Unidos.

Estos ciervos se encuentran en áreas de vegetación densa y son animales que emiten un sonido profundo semejante a un ladrido, por lo que se la ha llamado ciervo que ladra y esto lo hacen si sienten la presencia de un depredador.

Este video fue compartido en Youtube ViralHog y la grabación se realizó en New Waverly, Texas, el clip de inmediato al ser dado a conocer tiene más un millón de vistas y miles de comentarios de todo tipo.

“Es raro, para algunos, pero ahora ya sé más de ellos”, “No es un mutante ni nada, solo es un ciervo muntíaco normal”, “No toda la gente está acostumbrada a ver estos ciervos y cuando los ven se espantan”, “Se ve extraño si nunca lo has visto antes”, “Estos animales son muy comunes en el sur de Asia y parte de Europa”, “Son muy raros si los ves en lugares diferentes, que no sean su habitad”, “Lo que se le infla son sus glándulas olfativas, y no es que esté deforme”.