Ardilla dramática es grabada fingiendo su muerte luego de que tiró una escoba

La pequeña ardilla es una de las sensaciones en las redes sociales por su actuar tan dramática luego de protagonizar una increíble escena de telenovela, el video es viral en TikTok que fue compartido por el usuario @valar_dohaeris_mod.

Es verdad que estos son animales muy peculiares, adorables y lindas que podemos ver, pero también tienen muchas cosas interesantes que se pueden descubrir en ellas y tal es el caso de esta grabación que fue dada a conocer donde esta ardilla muestra algunas de sus curiosidades que jamás pensamos ver en ella que fue su actuar de esta manera.

En el videoclip se puede observar al animalito, lo dramático que actuó mientras la grababa la dueña, tal pareciera que la ardilla trato de distraer a su ama, fingiendo la gravedad de lo que había hecho en ese momento, tratando de ocultar su travesura que hizo con esta graciosa escena en la que fingía que el palo de la escoba se le había caído encima de su cuerpo y por ello estaba muriendo, pero esta graciosa ardilla se lo acomodaba una y otra vez.

@valar_dohaeris_mod #ardilla #drama #dramatica #larosadeguadalupe #squirrel #squirrels #ardillas #pet #pets #squirrelsoftiktok #larosadeguadalupe💕💕💕 #telenovelas #telenovela #animales #animals ♬ sonido original - Alonso Cornelio

La grabación ha causado gran sensación entre los cibernautas, ya que ha superado más de 9 millones de reproducciones y más de un millón “me, gusta” por parte de los usuarios de esta red social.

Esto son algunos comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales, “Si no lo veo, no lo creó”, “Estudio teatro en televisa y viendo partidos del América”, “Muy buena actriz que linda”, “El Óscar es para la ardilla”, “Se parece a ti amor, con los dramas que me haces”, “Actúa mejor que muchos profesionales”, “Ni Hollywood tiene tan buenos actores”, “Mira amor, cuando te digo que te voy a dejar”.