Albañiles realizan palomitas en una carretilla, los internautas quedaron sorprendidos

Irapuato, Gto. En la red social en TikTok, circula un video que de nueva cuenta deja sorprendidos a los usuarios, por el ingenio que tuvieron unos albañiles de preparar unas deliciosas palomitas de maíz en una carretilla para construcción.

La grabación se ha vuelto tendencia en las redes sociales, ya que muestra como unos trabajadores de la construcción están preparando las palomitas en una carretilla, y en ellos se nota el entusiasmo cuando estas empiezan a brincar.

También te puede interesar: Sorprende piloto aviador al despegar su avioneta en plena carretera

El video fue compartido por el usuario @davidcarnedas, y muestra el preciso momento en que estos albañiles se dieron tiempo para preparar esas deliciosas palomitas, en la grabación se aprecia cuando el señor está moviendo la carretilla sobre la lumbre, además se ve que otro compañero le ayuda a moverla, y estas empiezan a brincar mientras los dos trabajadores no dejan de mover esta herramienta de trabajo.

@davidcardenasagto locuras en el trabajo 😅😅😅😅 ♬ sonido original - davidcardenasagto

Otro momento en la grabación se puede apreciar que uno de los hombres se realizó un gorro con el cartoncillo de los bultos de cemento, para darle más ambiente a ese divertido momento para ellos.

El videoclip al darse a conocer en esta red social de inmediato los cibernautas dejaron sus divertidos mensajes en donde elogiaron a estos trabajadores por su creatividad de hacer palomitas en una carretilla, además la grabación cuenta con más de dos millones y medio de reproducciones hasta el momento.

“Qué buen ingenio no hay pretexto para no cocinar”, “Ese señor se las ingenia igual que mi papá, cuando quiere resolver algo”, “Le salió muy bien, a mí me sale todas quemadas”, “Buen resultado no cuestionemos el proceso”, “Muy buena idea son inteligentes”, “Ellos no se mueren de hambre, además no se divierten”, “Primero las palomas y luego las caguamas”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital