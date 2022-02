Abuelita regala sus ahorros a nieta para concierto de Bad Bunny

Bad Bunny es uno de los artistas más populares del momento y conmocionó a sus fans en México cuando anunció que las últimas dos fechas de su gira The World Hottest Tour se realizarían en el país.

Esto llevó a todos sus seguidores a comenzar con los ahorros y buscar distintas formas para conseguir un boleto para alguna de las fechas. En el caso de la usuaria de TikTok, Brenda Edith, incluso recibió ayuda de alguien muy especial, de su abuelita.

ABUELITA COLABORA PARA BOLETOS DE “BUGS BUNNY”

Por medio de un video compartido en TikTok se mostró como la abuelita acude a sus ahorros para ayudar a su nieta en la misión de conseguir un boleto para el concierto de Bad Bunny. Como parece que no conoce mucho del cantante, y como buena abuelita, termina por pronunciar mal su nombre y le dice “Bugs Bunny” como el popular conejo de las caricaturas.

“¿Qué va a comprar con sus ahorros?”, le preguntan a la abuelita en el video a lo que responde: “Dárselos a mi nieta para que vaya a ver a ‘Bugs Bunny’”, una respuesta que provoca muchas risas entre los presentes.

En el material se puede ver a la abuelita mover una alcancía con forma de una pequeña maleta, de la cual comienzan a caer muchas monedas, principalmente de 10 y 5 pesos. En una mesa transparente se puede ver la gran cantidad de monedas por lo que parece ser un gran ahorro, junto a esto, se puede notar un billete de 20 pesos nuevo que es conmemorativo del bicentenario de la Independencia.

#fypシ #badbunnyconcert #badbunnyenmexico ♬ sonido original - Brenda Edith @brendaedith2 La mejor abuelita (bugs bunny 😂) #badbunnypr

La gran acción de la abuelita se volvió viral dentro de TikTok, por lo que ya supera el medio millón de vistas, además de más de 800 comentarios y 88 mil me gusta. Los usuarios solo mostraron mucha ternura ante la noble labor de la abuelita quien luce entusiasmada por ayudar a su nieta a cumplir el sueño de ver en vivo al cantante.

Algunos más recordaron a sus abuelos y cómo estos los ayudaban para comprarse cosas que sus padres no podían cumplir o cómo siempre estaban dispuestos ante cualquier emergencia.

“Una abuela así es todo en la vida. No es el dinero, no es el boleto, es la acción”, señaló uno de los usuarios en la publicación. Uno más comentó: “Así era mi abuelita y ahora no está”.

¿QUÉ SE SABE DE LOS BOLETOS?

Bad Bunny se presentará en México para cerrar el The World Hottest Tour el 3 de diciembre en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León y el 9 de diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

De las dos fechas, de momento solo se tiene información sobre la preventa para la fecha en la Ciudad de México. Por medio del sistema Ticketmaster esta se realizará el próximo 8 de febrero para clientes de Citibanamex y para el público general se dará el 10 de febrero.

Desde las 11 de la mañana arranca la venta de los boletos en ambas fechas y se espera que la página pueda tener complicaciones, se sature o los boletos se terminen rápido a causa de la alta demanda, por lo que los fans tendrán que estar atentos desde temprano.

Los precios no se han confirmado por el servicio de boletos, pero los usuarios encontraron los posibles costos que tendrán gracias a Spotify. En el perfil del cantante al visitar la fecha del concierto en México, lleva a una página en donde afirma que el costo estará desde los 420 hasta los 7,650 pesos, esto sin contar los cargos por el servicio de la boletera.

¡Vamo' a romperla con el bellaqueo de @sanbenito!

Prepárense para una noche brutal en el Estadio Azteca el próximo 9 de diciembre, con su primera gira de estadios y un show de otro nivel: #WORLDSHOTTESTTOUR.🥵🔥



PreventaCitibanamex: 8 y 9 de febrero pic.twitter.com/r4theZ4FIX — Ocesa Total (@ocesa_total) January 25, 2022

Bad Bunny comenzará en agosto su gira primero en los Estados Unidos con 21 fechas por distintas ciudades a lo largo del territorio. Posteriormente, se dirigirá a América Latina. Centroamérica y el Caribe al visitar los países de República Dominicana, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla