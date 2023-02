Una gran colonia de gatos ferales, fue captada sobre un boulevard y el video se ha vuelto viral

Irapuato, Gto. Los gatos callejeros aunque pueden implicar inconvenientes siguen formando parte de nuestro entorno técnicamente también llamados “gatos ferales” y esto suelen darse en lugares donde hay fuentes de alimento disponible y estos solo abandonan el territorio cuando el alimento escasea y necesitan encontrar presas.

También se les considera a estos gatos “callejeros o ferales” como aquellos que viven en libertad y que están acostumbrados a ese estilo de vida y por ello difícilmente podrían vivir felices siendo animales de compañía encerrados en un espacio controlado totalmente por lo seres humanos.

Un video que circula en TikTok, muestra una gran colonia de gatos que están sobre una acera de un boulevard muy transitado por la noche y que fueron captados por un apasionado de estos felinos quien al mirarlos quedo maravillado al ver esta concentración de gatos, también en todo momento estos animales no dejaban de observarlo.

#fyp #ariela640 #viral #foryou #tiktok #gatos #2023 #quebendición #fypシ #quieroplata #gatitos #hola #vluxch #tiktok #parati @vluxch que bendición¡😺 | #parati #argentina @TikTok ♬ sonido original - abril

La grabación fue compartida por la usuaria de esta red social @veluxch, quien no tardo en subir este video entre los internautas que de inmediato dejaron sus reacción referente a estos gatos, la escena actualmente ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones.

“Que bendición Dios mío, lleven me con ustedes”, “ Mi mamá se fue la luz yo, prende los gatos”, “ Son un montón, que bendición, todos pa mi casa” , “La michi reunión”, “Los gatos, nos vemos en el boulevard en la noche, para la parranda”,” Los Michis en horas nocturnas”, “ Yo cuando mi mamá me deje tener más gatos”, “ Yo tengo 5 gatito adoptados los vi en la calle y me los robe”.

La vida del gato callejero es que suelen estructurarse en colonias y esto significa que muchos de ellos viven en grupo y ubicados en un territorio muy concreto como así lo demostraron estos pequeños felinos.