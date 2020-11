Un mexicano en el Valhalla

José Araiza ha trabajado en la industria de los videojuegos por más de 20 años, su trayectoria lo ha llevado a ser productor asociado en juegos como Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Origins y Odyssey, entre otros. Esto es lo que nos platicó de su participación en Assassin’s Creed Valhalla.

¿Cuál será tu rol para lo que sigue en Valhalla?

“Queremos intentar hacer algo diferente esta vez, siempre nos quedamos con la cosquilla de historias que queremos contar, mecánicas o ideas que tenemos y ahora nos damos la oportunidad de seguir inyectando contenido, cosas que tal vez no encajaban directamente con la saga de Eivor...Esto se verá representado en el contenido de temporada que empieza en invierno.

¿El equipo se sintió diferente con el retraso de Cyberpunk y que Valhalla va a tener más tiempo para respirar?

“Muchos de nosotros somos gamers y también pensamos en lo que vamos a jugar, obviamente hemos estado jugando Valhalla, pero lanzamos o lanzamos; estábamos como los caballos con anteojeras, enfocados en lo que estamos haciendo, al final tal vez queremos jugar ese juego, así que no nos cambia la vida”.

Si el juego sucediera en México, ¿qué época escogerían?

“Sería poner primero la historia el entender el día a día, ya sea como azteca, maya o en Chichen Itzá, pero ¿qué historia contamos? ¿qué tenemos de interesante para contar?, que de verdad se sienta que no es algo que has visto antes. Y también si hablas con Darby McDevitt (escritor principal), te va a decir que a veces ya tiene un momento que quiere crear o una historia personal que quiere contar, porque estamos hablando de personajes complejos y el contexto que les queremos dar, para no caer en clichés”. Con información de Y Lego Rodríguez I La Voz de la Frontera