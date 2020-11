¿Trabajo ideal? Esta empresa te paga 50 mil pesos por ver 25 películas

Si eres amante del séptimo arte y pensabas que el trabajo perfecto no existía, esta opción es para ti, pues la empresa Reviews ofrece aproximadamente 50 mil pesos a quien vea 25 películas en 25 días.

If “holiday spirit” is your middle name, we’ve got the perfect gig for you! There are 14 days left to apply for a chance to get paid $2,500 to watch 25 holiday movies in 25 days! https://t.co/omMrusBYLK#HolidayDreamJob pic.twitter.com/SoyeAVjxUv — Reviews.org (@reviews_org) November 20, 2020

Esta empresa que se dedica a la realización de reseñas de una gran variedad de productos y servicios, en esta ocasión busca la mejor película navideña de la historia, por lo que ya se encuentra a la caza de los mejores perfiles para cumplir con esta tarea.

Los seleccionados podrán elegir las cintas que ellos consideren, esto con el fin de responder una breve encuesta para finalmente disfrutar de su paga, además de una suscripción anual a las plataformas de Netflix, Amazon Prime, HBO Max y Disney+.

