Te presentamos la cerveza que no es cerveza...

TORREÓN, COAHUILA; Grupo Modelo a través de Victoria lanzó una “cerveza” llamada “Chingones Unidos por México”, que es en realidad una “bebida de cebada con 1.8 grados de alcohol”, un producto con el que la empresa busca destinar parte de sus ganancias a los afectados por la crisis.

Si bien existe un parón contra las empresas fabricantes y distribuidoras de bebidas alcohólicas, la empresa encontró una “solución creativa” frente a la Ley General de Salud, que considera como tales a todas las bebidas entre 2 y 55 grados de alcohol.

Si están por debajo de ese margen son consideradas no alcohólicas y si están por encima no se consideran bebidas, por lo que esta nueva bebida de cebada no queda impedida en la declaración de emergencia del Gobierno Federal.

