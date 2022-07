“La Reina del Pacífico” ya tiene su TikTok oficial

León, Gto.- Sí alguien tenía duda que las redes sociales son indispensables en la actualidad está muy equivocado ya sea empresarial o personal es la era de la comunicación digital.

Tik Tok, es la red social del momento para muestra de ello, Sandra Ávila Beltrán mejor conocida como la “La reina de pacífico”, hace días abrió su cuenta en esta red, con el usuario @sandraavilaoficial, la sobrina de Miguel Ángel Felix Gallardo, se sumó a esta plataforma.

Con un video de 1 minuto, 10 segundos anunció su llegada al mundo del TikTok, mientras arreglaba su maleta para salir de viaje.

AGRADECE

“Quería darles las gracias por estar conmigo, por todos esos comentarios tan hermosos que me ponen. Disculpen que no les haya escrito, que no les haya contestado como debe de ser, he tenido un poquito de ocupaciones”, compartió “La Reina del Pacífico”.

Fue el pasado 29 de junio, cuando Sandra Ávila, subió su primer contenido a su cuenta oficial bajo la leyenda “Esta es la única cuenta real manejada personalmente por mí”.

En su video se ve y se escucha tranquila, además agradeció por todos los comentarios hermosos que le escriben y los mensajes con buenos deseos que le envían.

Prometió estar en contacto con sus seguidores: “Sí soy yo, para todas las personas que preguntan si soy la verdadera (…) Pronto voy a hacer el live como ustedes quieren, espero que les guste”, adelantó.

Al momento cuenta con 11.8K seguidores y 13.4K me gusta en su primer clip en Tik Tok y anunció que también contará con su Facebook oficial.

ES BIEN RECIBIDA

Por los usuarios de TikTok fue muy bien recibida, en varios comentarios fue halagada por su físico y su sencillez.

“Si notan, su elegancia y sencillez, nada alucinada como muchas bien airadas”; “Bella, elegante, educada, fina, sencilla”; “¡Saludos Sandra siempre he sido fanático de tu historia, me podrías mandar un saludo por mi cumpleaños Enrique Castor!”; “Bendiciones que mis orishas te cuiden y te bendigan desde Tijuana”; “Hasta en pijama está hermosa señora bonita”.

En la cuenta ya existían publicaciones con frases de superación personal como “Nada es para siempre”, “Paciencia y silencio virtud de grandes”, “Entre más bella a rosa, más peligrosa la espina”, pero apenas hace dos día grabó su primer video.

Poco se sabía de este personaje desde que salió de la cárcel en el 2015, había mantenido el perfil bajo actualmente tiene 61 años. En 2007 fue detenida en la ciudad de México acusada de narcotráfico pero no pudieron comprobar los delitos que se le acusaban.