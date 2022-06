¿Sabes como identificar bebidas adulteradas? Aquí te lo contamos

Irapuato, Gto.- La intoxicación alcohólica es una consecuencia muy grave y en ocasiones mortal si se toma en grandes cantidades en un período corto, tomar demasiado y rápidamente daña tu salud que pudiera ocasionarte un coma o hasta la muerte.

Consumir alcohol adulterado puede generar alteraciones muy severas como daños neurológicos, convulsiones, ceguera irreversible, daño renal, daño hepático y esto sucede incluso cuando se toma en pequeñas cantidades.

Si en un momento dado sospechas que alguien tiene intoxicación severa por alcohol adulterado busca atención médica lo más pronto posible ya que la persona está en alto riesgo de morir.

¿Que debes hacer?

No dejes a la persona inconsciente por este motivo, ya que con este grado de intoxicación afecta el reflejo de las náuseas y al estar con este problema por el alcohol se puede ahogar con su propio vómito y no podrá respirar, así que no intentes que la persona vomite por que corre riesgo de ahogarse, pide y espera la ayuda.

Mantén a la persona sentada o bien si debe acostarse asegúrate de que la cabeza quede de costado, porque esto ayudaría a prevenir que se ahogue con su propio vómito y trata de mantener a la persona despierta para que así evites que pierda el conocimiento.

Llevar a la persona a un hospital para su atención inmediata y dar informes al personal médico sobre la cantidad de alcohol que la persona tomo en ese momento.

Te damos algunos tips para detectar si una botella esta adulterada





Lo primero que debes hacer es girar la botella y regrésarla a su posición normal y si notas como suben las burbujas y ves extrañas partículas que caen se trata de un producto que no fue elaborado con suficiente calidad ¡Cuidado!.

No adquirir botellas de dudosa procedencia., por ahorrarte unos pesos Verifica que el sello este en buen estado, revise la etiqueta si esta borrosa o se despega, se destiñe rechace el producto, probablemente ese producto esta elaborado con metanol.

El metanol por si solo es toxico y este es un depresor del sistema nervioso central por que alteran la trasmisión de las señales nerviosas y también es depresor del sistema respiratorio y que ejercen un bloqueo en la respiración, lo que puede ocasionarte una muerte segura.

Mirar el contenido de la botella a contraluz, si detecta que el color no es uniforme no lo consuma.

¿Cómo saber si le pusieron alguna droga en la bebida?

Si lo que estas bebiendo tiene un sabor extraño o poco común deja de tomarlo inmediatamente, esta bebida puede contener algún tipo de sustancia, el tono de la bebida puede lucir distinto o verse que algo le fue diluido.

La sustancias más comunes que se utilizan en las bebidas para adulteras son medicamentos de control como Rohypnol o flunitrazepam y la ketamina que son sedantes, para uso analgésico y anestésico, sustancias potencialmente alucinógenas, que son la que comúnmente se utiliza para adulterar las bebidas.

Cuando acudas algún lugar a divertirte con amigos, pide que la bebida este debidamente cerrada y si compras alguna botella, verifica que esta sea original y no sea de dudosa procedencia.