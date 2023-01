¿Padeces de uñas del pie enterradas? puedes evitar este problema

La uña enterrada es una condición dolorosa que ocurre cuando uno o ambos bordes de la uña se entierra en la piel del dedo gordo y esto puede ser el resultado de muchos factores.

Por ejemplo los zapatos que no ajustan bien o son demasiado apretados y las uñas del pie que no se arreglan adecuadamente, las heridas en los pies que ocasionan perder uñas y si ocurre la nueva uña podría crecer encarnada, también la actividad repetitiva que es cuando se patea constantemente un balón de fútbol, si no hay un cuidado de cortes de uñas está se enterrara seguramente, también algunas deformaciones del pie o de los dedos pueden ejercer presión adicional en dichos dedos y ocasionar esta molestia.

Estas son las causas más comunes y es así cuando empieza la molestia que se nota en la piel a lo largo del borde de dedo del pie que se pone roja y resulta infectado.

¿Cuándo se debe visitar al médico en esta condición?

Por algo que pareciera tan simple y exagerado es mejor que te revise un profesional de la salud ya que esta puede provocar afecciones delicadas que requieran de atención y más si detectas signos de infección como supuración, mal olor e intenso dolor es recomendable ir a un podólogo que son los especialistas en el pie.

Por lo regular el podólogo te extraerá la esquina de la uña encarnada y si el problema es más grave drenara la pus o el liquido que se haya acumulado en esa parte del dedo, para realizar estas curaciones el especialista utilizara anestesia local para que no sientas dolor durante el procedimiento.

Así que ya sabes si quieres evitar este problema en los pies corta los bordes de las uñas y cuida de tus pies y si tienes algún problema visita a tu podólogo de confianza, no lo dejes a la desidia ya que esto podría tener consecuencias.