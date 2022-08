El uso excesivo a alto volumen en los audífonos produce daño en los oídos

Irapuato, Gto.- En la actualidad cada vez más personas hacen uso de los audífonos para escuchar música a niveles de volumen sumamente altos, provocando esto con el tiempo una pérdida de audición y acúfenos también conocidos como tinnitus (percepción de zumbido o pitido en los oídos) consecuencias de utilizar alto decibeles y más influye cuento tiempo los utilizas durante el día.

Con los móviles cada vez más personas utilizan habitualmente auriculares, no solo por las calle sino también en sus lugares de trabajo e incluso ya con frecuencia se usan también en casa para ver series, películas o videos en las diversas plataformas digitales.

Se sabe que poner el volumen muy alto es perjudicial pero no hacemos caso no somos realmente conscientes de hasta qué punto puede dañas nuestros oídos y causar otros problemas de salud, pero el volumen no es el único factor que debemos tener en cuenta a la hora de proteger los oídos y evitar un lesión auditiva, también habrá que limitar el tiempo de exposición.

Existen medidas preventivas para cuidar los oídos de los posibles daños por el uso de los audífonos tales como, no usar los audífonos en ambientes ruidosos debido a que se tiene a aumentar el volumen de lo que se está escuchando, utiliza el volumen adecuado sin abusar de los decibeles por largo tiempo, descansar por un lapso de tiempo considerado, el uso de estos aparatos, para dejar que los oídos descansen.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De acuerdo con los expertos de la salud, una persona que usa los auriculares por más de 5 horas y con con altos decibeles diarios y de uso prolongado, puede degenerar la audición con el pasar de los años y se ocasionará futuras enfermedades y daño al nervio auditivo así como la perdida de la escucha que sería el peor de los casos.

Así que si eres de esas personas que abusan de los audífonos, es tiempo de que le bajes al volumen para que evites daños en tus oídos o enfermedades auditivas en lo futuro.