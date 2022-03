Robots para reflexionar sobre la esencia humana

La gama es extensa y va desde androides hasta entidades virtuales o exoesqueletos mecánicos, todo en una exposición masiva de robots que invita a reflexionar sobre la evolución del ser humano, su esencia y la cada vez más difusa frontera entre hombre y máquina.

La exposición, llamada You and Robots – What is it to be Human? (Tú y los robots - ¿Qué es ser humano?), se presenta en el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación (Miraikan) de Tokio, Japón.

Yukie Sonoyama, del departamento de comunicación científica del centro, explicó que la muestra no busca sólo mostrar muchos robots, sino hacer reflexionar sobre el cuerpo, la mente y la vida del ser humano a través de los robots".

A lo largo de tres zonas, la exposición muestra el origen y la evolución de los robots hasta nuestros días, el significado de lo que supone ser un humano y la frontera en algunas ocasiones entre hombre y máquina, además de las diferentes perspectivas sobre el devenir inminente del futuro que ambos compartirán.

En el Miraikan hay un total de 130 robots de 90 tipos, los cuales son procedentes de más de 50 instituciones y universidades de todo el territorio japonés. Entre ellos destacan desde icónicos androides como ASIMO o Pepper, hasta dispositivos zoomorfos como el ya conocido perro Aibo o la foca peluche Paro, que cuentan ya con más de 20 años de historia.

Un tercio de los robots que se encuentran en exhibición son interactivos, se pueden tocar, incluso hablar con estas máquinas, como en el caso del robot afectivo llamado Lovot o el conversacional RoBoHon.

Incluso existe una parte de la exposición que está dedicada a la aplicación de la robótica en el sector médico, el de las prótesis o bien el industrial.

En la muestra se encuentran muchas curiosidades, como un modelo de Posy, el famoso robot que debutó en el mundo cinematográfico en Lost in Translation en 2003, de Sofía Coppola. Aunque su escena junto a la protagonista Scarlett Johansson fue eliminada para el montaje final, sus imágenes junto a la actriz se encuentran en la red de redes.

Al margen de los famosos androides o de los robots humanoides, quizá los que más llaman la atención debido al parecido morfológico, son los robots que fueron creados con el propósito de expandir el potencial de las actividades humanas.

Los brazos industriales han permitido acelerar e incluso incrementar la producción en las fábricas, los dispositivos encargados de aumentar la propia fuerza para cargar palés o personas sin lesionarse ya están más generalizados, y las prótesis y los exoesqueletos mecánicos para suplir extremidades o cuerpos sin movilidad ya son más comunes, un avance prometedor.

La muestra también dedica un espacio a este tipo de innovaciones, incluso permite al visitante interactuar con algunas, como la androide OriHime, un robot avatar que ha permitido a personas con parálisis y otros problemas trabajar como camareros.

Entre los modelos más llamativos expuestos está JINKI type Zero ver.1.2, un imponente robot de 4 metros de altura que es manejado a través de un dispositivo de realidad virtual y cuyo desarrollo está orientado al uso en excavación de túneles, entre otras funciones.

Sonoyama, explicó que el límite entre el cuerpo y la propia vida se está haciendo borroso. Argumentó que el robot y el ser humano se van uniendo y que esto puede cambiar el valor de la vida misma. Para culminar, la japonesa explicó que entre sus objetivos de la exposición está incitar a reflexionar sobre ello e invitar a imaginar un futuro juntos, conviviendo con los robots, según información publicada en EFE.

Para Sonoyama, el término robot es cada vez más ambiguo, como comentó:

“Porque cada vez hay más que no son corpóreos, como las inteligencias artificiales o entidades virtuales u hologramas, también presentes”.

LO EMOCIONAL

Japón tiene una sociedad con un envejecimiento rápido y los índices de soledad son muy elevados, por lo que tienen décadas produciendo robots y androides para suplir este tipo de carencias afectivas, como los robots Aibo, Paro y Lovot.

Esta realidad también queda recogida en la exposición, que de forma más sutil aborda también el coqueteo del potencial uso de la tecnología para preservar la vida después de la muerte. Lo hace a través de hologramas, personalidades que vuelven gracias a avatares digitales o incluso a través de robots humanoides.

