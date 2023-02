¡Qué habilidad de un perro para abrir la reja!

Irapuato, Gto. Todos los días surgen nuevos videos que se viralizan en tan solo pocos minutos de que se dan a conocer en las diversas redes sociales y en esta ocasión se trata de dos perritos que logran salir abrir la reja de su casa para irse a jugara la calle.

Las imágenes fueron compartidas en la red social en TikTok por el usuario @gusconti y en estas se puede observar que los intrépidos perros están muy ansiosos por que re salir de su casa para irse a jugar a la calle, pero una reja les impide salir, pero uno ya conoce la técnica para abrirla la cual se mete entre los barrotes y con el impulso de sus patas trasera logra abrirla para que su amigo salga y el sale por la rejilla de una manera muy curiosa.

Tal parece que los dueños de la casa se dan cuenta de la situación y deciden grabar a los caninos para registrar esta ocurrencia de las mascotas de este hogar.

@gusconti #ysemarcho #perro #porton #abrio #corrio #quehizo #gebio #crack #quehacen ♬ Un velero llamado Libertad - José Luis Perales

Lo más llamativo es que con un gran esfuerzo el perro logró abrir la reja para que el y su amigo pudieran salir a la calle a jugar, se observa que ambos se escapan muy felices a la calle que a simple vista se nota que era el objetivo principal de estos dos inocentes perritos se reitera que esto quedo captado en un divertido video que se a vuelto viral en las redes sociales.

La grabación al ser compartido por este usuario de inmediato los internautas elogiaron con sus mensajes la habilidad y astucia de estos dos perritos.





“Ha perro truco”, “ Al menos el perro manchas espero al otro”, “Salimos por que salimos”,” Es el momento de salir a jugar”, “Que habilidad, si no lo veo no lo creo”, “Cada vez más inteligentes”,” No es problema esa reja, fácil de abrir, vámonos”, son algunos de los comentarios.