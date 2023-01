Perro, salta la reja para salir a la calle y no le importo que esta sea muy alta

Irapuato, Gto. Los propietarios de los perros a menudo se siguen sorprendiendo por las actitudes que asumen sus mascotas y en esta ocasión fue grabado un perro que se ve en un video que fue subido a la red social en TikTok en la cuanta del usuario @808tiko, que ya tiene calculado como salir de su casa de una forma muy peculiar y no es precisamente por la puerta.

En la mayoría de los caso el perro salta de alegría para dar la bienvenida a su amo o a las personas que llegan y esto es una conducta relativamente natural del can ya que este expresa esa alegría saludando de forma efusiva, pero este no salto para recibir a su dueño sino para salir a la calle.

En esta grabación se puede observar al can que se sale a la calle muy feliz, pero no precisamente por la puerta de la reja, sí no que saltando la reja, se puede observar que después de cuatro intentos logra subir hasta arriba y posteriormente con cuidado salta hacia la calle, para irse quizá a jugar con otros perros.

Se comenta que el dueño de esta perrito, tomo precauciones en su enrejado y puso más protecciones a la reja para que este no pudiera salirse por los barrotes, pero al parecer no fueron suficientes ya que el perro sorprendió saltado la reja, quedando sorprendidos los dueños de este hogar con la acción de la intrépida mascota, que supero todos esos obstáculos.

La imagen no tardo en hacerse viral con miles de reproducciones y “me gusta” por parte de los internautas que dejaron sus comentarios como, “Canijo el firulais, no hay obstáculo para él”, “Perrito que es bien inteligente”, “Tiene resortes en las patas”, “El muro fronterizo, fácil lo brinca”.

Normalmente es un comportamiento que seguramente hemos reforzado durante su vida y convivencia con el perro y se disfruta de esa efusividad como muestra de afecto y dejamos que lo siga haciendo y no sospechamos que en un futuro puede llegar a convertirse en algo extraordinario y si así lo demuestra este can que ahora salta la reja de la casa de sus amos.