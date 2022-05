La “Mona” se autorregala la camioneta de sus sueños

La fortuna le sigue sonriendo a la influencer conocida como la “Mona”, quien recientemente celebró sus 23 años con una albercada en la que solo invitó a su familia, un grupo norteño que le cantó las mañanitas.

Fue un festejo discreto “Sol”, como le dice su familia, la consintieron con un mesa de dulces con temática de Monster High, aunque la fiesta acabó cuando la “Mona”, termina casi ahogada, reportó su pareja el “Geros”.

Pero la leonesa volvió a sorprender a sus millones de seguidores con su autoregalo. Vestida en color rosa con unos enormes aretes con los nombres de la pareja, avisó que tenía una sorpresa para todos, incluso se había cambiado de ropa para la ocasión.

Inició comentando que se su regalo se lo habían entregado en la casa de sus papás y llegó rápido para checar cada detalle.

“Como les había comentado chicas esta camioneta fue la que yo me autoregalé, yo sola por mi cumpleaños 23 que fue este domingo”.

Expresó que se tuvo que esperar porque la camioneta era roja y la cambió totalmente de color aclaró que iba hacer una trasmisión rápido para ir arreglar lo del seguro y confesó que le temblaban las manos.

Mostró su camioneta Ram Trucks, que cambió de color a rojo a rosa pastel, aunque ella buscaba un tono lila para que se viera más fregona.

“Yo quise una Ram blanca la de Geros me enamoró. La mía es de doble cabina para pasear a mis perros, ya los mandé a estrenar para que sepan comportarse arriba de los carros”.

Como es común en sus transmisiones dio detalles como que aún no tiene las placas, que no las pudo sacar por las largas filas y se desesperó y que siempre soñó con una camioneta tosca.

¿De dónde saca tanto dinero?

Las felicitaciones no tardaron, así como las controversia de dónde saca tanto dinero a lo que la “Mona”, no dudo en responder sin tapujos.

“Sí eres influencer y le hechas ganas te va bien, no a todos. Depende de los seguidores que tengas tan solo vean los seguidores que uno tiene. Yo antes no cobraba porque no sabía, pero ya no, ya sé cómo está la onda, te enseñas a conocer todo y no te hacen tonta”.

Continúo con el tema diciendo que hay muchas ganas de ganar dinero en redes sociales. Compartió que al principio ponen cualquier anuncio que ya cuando tienes más seguidores, cada quien elige qué anuncios quieres y que había algunos que hasta 2 mil pagaban.

Está invirtiendo en negocios

Aún con los rayos del sol que le daban de frente en la cara, siguió su live aclarando que no están malgastando su dinero, que ya están moviendo el dinero pero no van a publicar todo.

“Sabemos que no va a durar esto para siempre y debes de saber moverse y yo ando haciendo muchos negocios”.

Aclaró que no solo se están gastando dinero, se han comprado cosas porque le sobra dinero para esos gustos.

“Muévete en silencio, no soy tonta. Ya tenemos casita, carro, vamos a seguir generando dinero y negocios”.

Lo que dejó claro es que no gastará dinero en operarse y también declaró que ha tratado de sacar a su papá de trabajar pero no quiere.