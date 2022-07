Franceses dudan que en México haya redes sociales

León, Gto.- Alguna vez te has preguntado ¿Cómo ven a los mexicanos en otro continente? En pleno siglo XXI, hay personas que piensan que México se quedó en la era de la Guerra de los Pasteles.

Lo anterior sucedió en una clase de español cuando jóvenes europeos cuestionaron a su profesor, si en México había redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok Francisco Soberanis, profesor que reside en Francia compartió la experiencia que vivió con sus alumnos con el video: “Cómo ven los franceses a México”, el maestro compartió un clip donde lo que más llamó la atención es que sus alumnos le preguntaron si ¿En México hay redes sociales?

“¿Pues cómo nos ven? Contó que una de las preguntas que más le han hecho fue que si en México usaban alguna red social. Ante el raro cuestionamiento, el docente mencionó que si no sabía si reír: “Neta, yo no sabía si reírme o decir cómo qué onda, porque me preguntaron: ‘Profe, ¿tiene Instagram?’ y yo: ‘Pues sí, sí tengo’ y sale otra alumna: ‘Profe, ¿Apoco en México existen las redes sociales?’”, contó el docente.

El docente expresó que le sorprenden los cuestionamientos de los estudiantes, pues en varias ocasiones le han hecho esta pregunta sobre México.

“¿Pues cómo me ven mis alumnos?, ¿Qué yo vivo debajo de las piedras o qué onda? Y les tuve que explicar que sí, que tenemos todas las redes sociales. Lo curioso es que esta pregunta me la hicieron unas ocho clases de las veinte que yo había tenido”, comentó.

El maestro quiso darles una buena lección e hizo un experimento con los alumnos europeos. Consistió en mostrarles diferentes imágenes y ellos tenían que adivinar sí era México u otro país.

Entre las postales que mostró fueron El Ángel de la Independencia, a lo que contestaron que era New York o Miami; la segunda imagen fue el Palacio de Bellas Artes, y sus alumnos contestaron que era Madrid; siguió con la catedral de San Miguel de Allende y los jóvenes dijeron que era Sevilla, el ejercicio concluyó con una postal de Cancún que los alumnos confundieron con Italia.

El video de TikTok de inmediato se viralizó con múltiples comentarios divertidos y también algo de indignación por usuarios mexicanos.

“Definitivamente gran parte de los europeos tienen muchos avances pero de geografía o sobre la realidad de otros países no saben nada”, “Parece gracioso pero es triste con el internet te puedes informar de todo incluso sé que es mejor hablar español en Francia que en inglés”, “Tengo una amiga francesa en México y cuando sus familiares vinieron de visita estaban asombrados de que en México hubiera universidades”, se lee entre las reacciones.

El profesor escribió que su video no lo tomaran como un discurso de odio, ni mucho menos. Lo único que quería era enseñarles lo hermoso que es México y su cultura.