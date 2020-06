Mayo de 2020 fue el mes de mayo más cálido jamás registrado, según el servicio europeo Copernicus sobre el cambio climático, que advierte de temperaturas muy superiores a las normales, especialmente en el Ártico.

"Mayo fue 0,63 °C más caluroso que la media de meses de mayo del periodo 1981-2010, lo que le convierte en el mes de mayo más cálido desde el inicio de los registros", por delante de mayo de 2016 y de 2017, indicó Copernicus el viernes en un comunicado.

Las temperaturas más altas de lo normal, e incluso "muy anormales", se observaron en Siberia, con casi 10 ºC por encima de lo normal. En el noroeste de la región, la ruptura del hielo en los ríos Ob y Yeniséi nunca había comenzado tan pronto, precisa Copernicus.

Foto: AFP

La primavera (boreal) también fue especialmente suave en gran parte de la región ártica, especialmente en el oeste de Alaska, pero también en la Antártida.

A nivel mundial, el servicio europeo destaca que los últimos 12 meses (desde junio de 2019 hasta mayo de 2020) igualan el período del año más cálido jamás registrado (de octubre de 2015 a septiembre de 2016), con 0,7 ºC por encima de lo normal.

Debido al calentamiento global, provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades humanas, el planeta ya ganó más de 1 ºC desde la era preindustrial, lo que ya provocó una multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, sequías o inundaciones.

Foto: AFP

El 2019 fue el segundo año más cálido jamás registrado, después de 2016, y los expertos creen que la temperatura media mundial alcanzará un nuevo récord en el próximo quinquenio (2020-2024).

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió este viernes a la comunidad internacional un cambio de rumbo que permita la edificación de un futuro "verde y resiliente" tras la pandemia del nuevo coronavirus.

"Es preciso que toda nuestra comunidad global cambie de rumbo", dijo en un video difundido en un evento virtual auspiciado por el gobierno de Colombia, anfitrión este año de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que la ONU celebra cada 5 de junio.

Foto: Luis Camacho / El Sol de Toluca

"En la reconstrucción mejorada posterior a la pandemia de covid-19 demos a la naturaleza el lugar que le corresponde, haciendo de ella la consideración primordial en la toma de decisiones", agregó.

Para Guterres, la aparición del nuevo coronavirus es parte de un "claro mensaje" enviado por la naturaleza ante la degradación de hábitats y pérdida de biodiversidad relacionadas con la actividad humana, a los que se suman incendios, inundaciones y otros desastres naturales cada vez más frecuentes.

"Repensemos lo que compramos y usamos, adoptemos hábitos, sistemas alimentarios y modelos empresariales sostenibles, salvaguardemos los espacios y la vida silvestre que aún existen, y comprometámonos a forjar un futuro verde y resiliente", pidió Guterres.

En una carta leída en el mismo evento, el papa Francisco abogó por el cuidado de los ecosistemas con "una mirada de futuro que no se quede solo en lo inmediato, buscando una ganancia rápida y fácil", sino que "busque la preservación en beneficio de todos".

El presidente colombiano, Iván Duque, respaldó el llamado del secretario general y abogó por "consolidar en el mundo una genuina ética ambiental".

Foto: Instagram @unenvironment

Desde que se detectó en diciembre en la provincia china de Wuhan, el nuevo coronavirus ha provocado más de 390.000 muertes y contaminado al menos a 6,6 millones de personas en el mundo.

La ONU ha advertido sobre el peligro de que la reactivación económica que siga al confinamiento venga acompañada de un aumento en las emisiones de carbón, y pidió que se establezcan programas que promuevan un "crecimiento más verde".

Los récords de calor, la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y el deshielo de los glaciares revelan que hubo una aceleración del cambio climático en los últimos cinco años, según un informe sobre el clima de la Organización Meteorológica Mundial.

