"Cumplen su promesa": mejores amigos se casan después de 10 años de estar solteros

León, Gto.- Una historia de amor se ha vuelto viral. Gracias a que un par de amigos se hicieron la promesa de casarse en 10 años, sí ambos se encontraban solteros y sin compromisos.

PROMESAS SON PROMESAS

Como dice el dicho “No hay plazo que no se cumpla” y las promesas son para cumplirse. Se llegó la fecha de cumplir la promesa, ya que ninguno de los dos tenía pareja decidieron cumplir la promesa que se hicieron y su historia de amor se hizo viral en redes sociales.

La feliz novia fue la que dio a conocer su historia de amor a través de TikTok, en un primer video que entre ella y su pareja existía una promesa de amor de 15 años, el clip lo acompañó con fotos donde se ve ambos compartiendo salón de clases.

Génesis recuerda muy bien el día que Giovanni y ella se presentaron y se hicieron amigos. "Salíamos al receso juntos, comíamos juntos, pasábamos de arriba para abajo siempre juntos”, explicó que sentía algo por él, pero nunca creyó que fuera amor, una amiga le aconsejó darle celos con otro joven para ver si pasaba algo, pero no pasó de ser su mejor amiga.

Meses después ella inició una relación con otro chico pero ésta terminó mal, por lo que decidió consolarse con su mejor amigo que se convirtió en su paño de lágrimas pero con el paso del tiempo la relación entre ambos se desgastó.

“Fui a derramar mis lágrimas con él, con mi mejor amigo, él me aconsejaba, me mimaba, me cuidaba en todo, pero desde que pasamos a quinto grado nuestra relación se vino abajo, Giovani comenzó a salir con una muchacha”, explicó.

EL REENCUENTRO

El destino los alejó y cambiaron de escuelas para continuar sus estudios y nuevamente la vida los volvió a unir ambos entraron a la universidad donde se reencontraron y decidieron retomar su amistad.

Génesis, cuenta que terminó otra relación, y decidió conquistar a Giovanni, pero él no se animaba. “Yo lo abrazaba y me acercaba pero él se alejaba, pensé que no le gustaba y lo dejé de buscar”, confesó.

LA BODA

Pero compartió que justo antes de que la pandemia de covid iniciara, se volvieron a encontrar y fue ahí donde le confesó su amor y Giovanni no supo qué hacer.

“A las dos de la mañana Giovanni me llamó y me pidió que saliera de mi casa a hablar, en su carro y me confesó que le gustaba pero que tenía miedo a perderme”, se hicieron novios, vivieron en unión libre y sellaron su amor con su boda civil.

En un segundo video, comparte cómo se celebró su boda al civil, como para toda novia este día se vuelve muy especial, por lo que decidió compartir a través de TikTok con el título “Y me casé con mi mejor amigo”.

VIRAL

Génesis hizo otro video en donde explica que lo único que ella buscaba era hacer un video romántico y nunca pensó en hacerse viral y compartió todas las notas que han escrito sobre su historia de amor.