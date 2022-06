Cosmetóloga presume lo que gana en un día y deja boquiabierto a más de uno

León, Gto.- Con la pandemia mucha gente perdió su empleo, otros sacaron su lado más emprendedor y quienes se tuvieron que reinventar y estudiar algo nuevo para poder salir avante ante la crisis económica que se vivió en todo el mundo.

Un claro ejemplo es el de una joven cosmetóloga que en este oficio encontró el sueldo que siempre soñó y lo compartió a través de su cuenta de TikTok, identificada como Katyapadilla4, subió un video con el título “Lo mejor de lo mejor”, acompañado de dos frases: cosmetóloga y feliz y agradecida.

Fue así como la chica dio a conocer que además de dedicarse a lo que verdaderamente le apasiona, su sueldo es bastante atractivo. En el clip demostró más hechos que palabras.

Mostró lo que gana en un día, por horario mostraba la cantidad que ganaba en una jornada de 12 horas, la joven logró ganar hasta 3 mil 700 pesos.

La cosmetóloga grabó cómo inició a trabajar desde las 9:00 horas y terminó hasta las 20:45 horas. En este tiempo recibió billetes de 500, 200, 100.

“La verdad yo solamente trabajo tres días a la semana, tengo muchas clientas, son muchas horas las que trabajo. Sólo trabajo esos días porque sigo estudiando. Actualmente no pago renta ni luz”, indicó la joven.

Como era de esperarse, el video se viralizó de inmediato, pues quedaron sorprendidos con lo bien que le va a la cosmetóloga en solamente un día y respondieron al video de inmediato.

“¡Muchas bendiciones corazón! Que todo lo que ganes te sea de mucho provecho eres bien trabajadora”, “¿3650 es neto o pagas renta de local, agua, luz?, “Recuerda que no todo es íntegro hay que pagar renta, luz ,agua, y los trabajadores y herramienta de trabajo, al parecer como todo negocio se le invierte”, “Podrías contar más sobre cosmetología yo quiero estudiar eso, por fi haz más videos sobre tu trabajo”, “Chale yo soy colorista y estilista en un día me llevó como $500 no todos los días hay trabajo y pago renta, luz y soy empleada”.

Sí tenían la duda ¿De cuánto más o menos era el sueldo de una cosmetóloga? Aquí está la prueba que es bastante atractivo, incluso más elevada que la de alguna persona que trabaja en una oficina todo el mes.