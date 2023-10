¿Cómo es el procedimiento para una conciliación laboral?

Irapuato, Gto.- El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato es un organismo público descentralizado del gobierno del estado, en el cual se brinda servicios gratuitos de asesoría, conciliación y ratificación de convenios en los conflictos laborales con la finalidad de resolver sus acuerdos a través del diálogo.

Haydeé Escobar, directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato

Con este nuevo sistema de justicia laboral en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, antes de acudir ante un tribunal laboral, trabajadores y patrones podrán acudir a esta oficina de conciliación para llegar a un acuerdo en ambas partes, en caso de no llegar a un acuerdo podrán iniciar un juicio el cual tendrá que desahogarse en audiencias con plazos mucho más breves que los actuales.

¿Qué es la conciliación?

La conciliación es un método de negociación asistida en donde un tercero que es el cofiador o cofiadora, persona que tiene que ser muy neutral e imparcial, que asista a las partes trabajador y empleador, con la finalidad de que dialoguen y realicen propuestas que lleguen a un acuerdo que satisfagan los intereses de ambas partes y que siempre vaya orientada a una justicia dentro de ese conflicto laboral y que los intereses de ambos se empate y sea un acuerdo satisfactorio para los dos.

Oficina Irapuato

En entrevista con Haydeé Escobar Porras, directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, comentó que los beneficios que tienen las personas al acudir a este centro de conciliación, en primer lugar el servicio es totalmente gratuito, los procesos no tiene ningún costo, las personas puede acudir de manera personal sin ningún intermediario y levantar una solicitud, acudir a la audiencia de manera personal y llegar a un acuerdo para ambas partes, reiteró Haydeé Escobar, que nuestros servicios son gratuitos y no se requiere de ningún intermediario, este es un primer beneficio que ayuda mucho.

Oficina Guanajuato

También resaltó que el segundo beneficio, es el tiempo lo que un juicio te puede llevar meses, con nosotros en nuestro proceso, la ley federal de trabajo nos establece que no pude excederse de 45 días, y aclaró que como no hace distinción si son días naturales o hábiles, en todos los estados se ha tomado el criterio de tomarlo como día naturales, esto en mes y medio y tú vas a poder resolver o no tu conflicto, que regularmente los conflictos que solucionamos se resuelven dentro de los primeros 20 días, porque viene y presentan su solicitud las personas y a más tardar en 15 días se te fija la fecha de audiencia y en la mayoría en la primera llegan satisfactoriamente a un acuerdo o un convenio.

El 85% de solicitudes que se reciben en estos centros a nivel estatal, las conciliaciones y ratificaciones llegan a un acuerdo entre el empleador y trabajador.

Estos son los pasos para una conciliación laboral

Trabajador o empleador presentar una solicitud

Se señala fecha de audiencias

Se notifica invitación

Se celebra audiencia de conciliación

Se realiza convenio o se otorga de no conciliación

Beneficios en acudir al centro de conciliación laboral

No se trata de una demanda

No es un juicio, es un proceso administrativo

El trámite es gratuito

El trámite es ágil y sencillo, con una duración máxima de 45 días

Puede acompañarte una persona de confianza (No requiere obligatoriamente la asistencia de un abogado)

La solución al conflicto las partes con el acompañamiento de un conciliador en apego a los derechos y obligaciones que establece la ley para ambas partes.

¿La mayor causa por la que acuden los trabajadores?

La causa más recurrente por la que viene los trabajadores es por el despido injustificado, eso es lo que manifiesta el trabajador, sin embargo, no es la verdad absoluta, nosotros no somos un proceso judicial en donde nos aporten pruebas para acreditar su dicho y en donde el patrón se defienda y diga, no, no te despedí tú te fuiste, pero es muy importante señalar que nosotros no somos autoridad juzgadora, no nos ponemos a valorar si fui o no fue despido injustificado, lo que buscamos es el diálogo y el acuerdo.

Oficina León

Uno de los principios que rige la conciliación es la buena fe, entonces nosotros somos una autoridad de buena fe, en donde viene el trabajador y dice -fue despido injustificado-, ya en la audiencia de conciliación te pueden advertir otro tipo de situación que no coincidan, sin embargo, de llegar a un acuerdo y empatan sus intereses se hace un convenio.

Esto ha sido en beneficio de todos la verdad, anteriormente en las juntas los juicios duraban de 2 a 5 años o más y ahorita nuestro proceso conforme a la ley no puede exceder a más de 45 días, eso, por un lado, ya con un proceso judicial ante los tribunales laborales la verdad es que si se están desahogando de manera muy ágil y con mucha certeza jurídica los juicios y sí se está concluyendo en pocos meses, si es un beneficio esta reforma.

Oficina Celaya.

Referente al “coyotaje” este se ha ido reduciendo, porque es un trámite en donde puede venir el trabajador o el patrón de manera personal, sin intervención de nadie y reitero, nuestros servicios son totalmente gratuitos.

También resaltó que el gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue le apostó a este nuevo sistema y ha dado mucho resultado, además tenemos instalaciones dignas y adecuadas para el servicio que se requiere la infraestructura es muy buena, el personal desde que entra se capacita incluso todos los conciliadores y conciliadoras que son 42 en el estado están certificados en el stand de competencia 1250, que es conciliación en materia laboral, entonces se le apostó mucho a la certeza jurídica y a los beneficios de esta reforma, y si hemos sido referentes tanto en cuestión de servicio que se le ha dado al usuario la profesionalización de nuestro personal y nuestras instalaciones son de lo mejor.

Por su parte, la directora general de esta oficina exhorta a las personas que cuando tenga un conflicto laboral, ya no tiene que acudir a la junta de conciliación y arbitraje, aunque todavía existen, ahora se les invita a que acudan a una de estas 4 oficinas regionales en Irapuato, León, Celaya y Guanajuato Capital, depende donde les corresponde de acuerdo al municipio o pueden consultar en el portal web https://ccl.guanajuato.gob.mx/ para mayor información.

También en las 4 delegaciones cuentan con una oficina de la procuraduría de la defensa del trabajo, que también es un servicio totalmente gratuito para los trabajadores para que los puedan asesorar y acompañar en este proceso de conciliación.

Centros de Conciliación Regionales

León

Blvd. Adolfo López Mateos #223-A Poniente Zona Centro

Tel: 4776891877

Irapuato

Genova #121 Residencial Campestre

Tel: 4626892335

Guanajuato

Plaza Galereña Tres Marías 1 y 2 Piso Burocrata Marfil 36252

Tel: 4736890201