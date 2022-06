¿Cómo ser un maestro de la selfie?

León, Guanajuato.- Estamos en un punto en el que la cámara frontal cobra cada vez más importancia y la tendencia a inmortalizar cada momento sigue vigente.

De acuerdo con la empresa de tecnología Vivo, quienes han perfeccionado el arte de tomar una selfie saben que detrás de esta existen cuatro elementos básicos que se deben dominar: iluminación, ángulos, un escenario interesante y una buena cámara frontal.

Escenario impactante

El fondo de tus imágenes, ya sea una casual o modo bokeh, debe tener un toque original y no es necesario que viajes a un lugar exótico para conseguirlo, solo debes usar elementos coloridos o contratantes a tu alrededor, al aire libre o al interior de un lugar que te parezca interesante.

Con la cámara frontal puedes jugar para ver cómo luce el fondo de distintos modos o usar un filtro difuminado en el que tú seas el primer plano.

Iluminación

La regla para que tu rostro no luzca sombrío es acercarte a una fuente de luz, de preferencia natural, que no esté directamente sobre ti para que no se generen sombras en tu rostro.

Otro consejo es evitar los filtros al capturar la imagen, ya que si tomas una fotografía sin ellos tendrás mayor oportunidad de jugar con el brillo, los colores y hasta la temperatura de color, si eliges editar tu selfie.

Si tomas la foto en la noche, la calidad de la imagen dependerá de las capacidades de tu Smartphone, hay algunos que cuentan con una selfie doble foco de luz que combina luz suave de la pantalla con los flashes frontales para que rostro no se pierda en la oscuridad.

El ángulo

El ángulo en el que captures la selfie es clave para conseguir una gran fotografía. Un buen truco para descubrir nuevas perspectivas es grabarte con la cámara frontal del teléfono moviendo el rostro en distintas direcciones, así tendrás una idea más clara de qué poses te favorecen o destacan la parte favorita de tu rostro.

Si levantas el mentón ligeramente, por ejemplo, podrías lucir gracioso o relajado, pero si bajas el mentón ligeramente, destacarán tus ojos y tus mejillas en la imagen. Por otro lado, si bajas la barbilla un poco más, entonces lucirás más serio e intimidante.