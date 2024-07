Eventos astronómicos de agosto 2024: desde lluvia de meteoros, hasta conjunciones de luna

En agosto tenemos hermosos eventos astronómicos, incluyendo la mejor lluvia de meteoros del año. Además, la Luna entrará en conjunción con varios planetas. Y por si fuera poco, tendremos la conjunción entre los planetas Júpiter y Marte, lo que promete regalarnos una hermosa estampa estelar.

Eventos lunares agosto 2024

4 de agosto

El día 4 de agosto tenemos Luna Nueva. En esta fase la Luna no es visible, ya que aparece en el cielo a la par del Sol, es decir cruza el cielo de día. Es cuando el Sol ilumina el lado de la Luna que no vemos. Por eso es incorrecto llamarle “el lado obscuro”, siendo mejor llamarle “el lado oculto”.

8 de agosto

El 8 de agosto la Luna se encuentra en apogeo, es su mayor distancia a la Tierra en su órbita de 28 días alrededor de la Tierra. Este día la Luna se ubica a 405 mil 297 km de nuestro planeta.

12 de agosto

El 12 de agosto la Luna está en fase de Cuarto Creciente.

19 de agosto

El día 19 es Luna Llena, es la Luna del Esturión, por ser la época en que tribus de Norteamérica tenían una mejor pesca de este “fósil viviente”. A esta Luna le están llamando Superluna del Esturión.

20 de agosto

El día 20, la Luna se encuentra en perigeo, es su menor distancia a la Tierra en su órbita de 28 días. Ubicándose a 360 mil 198 km de nuestro planeta. Un día y 10 horas después de la Luna Llena, por eso no es Superluna.

26 de agosto

Por último, el 26 de agosto es Cuarto Menguante.

Luna Agosto 2024. Gráfico: Germán Martínez Gordillo.

Eventos astronómicos agosto 2024

1 de agosto

Desde el día 1 de agosto, se observará Júpiter debajo del planeta rojo Marte y de la estrella gigante roja Aldebarán de Tauro (El Toro). Todos ellos se observan a simple vista. Puede observar desde las 2:30 a. m. y hasta el amanecer. En dirección este. Note la coloración roja de Marte y Aldebarán. Procure observar estos planetas en las madrugadas de los primeros días de agosto, verá como cada día van acercándose, rumbo a su conjunción del día 14, evento que no debe perderse.

2 de agosto

El 2 de agosto tenemos una carita triste, al revés, formada por la Luna y abajo las estrellas Castor y Pollux de la constelación Gemini (Los Gemelos). Observe desde las 5 a. m. y hasta el amanecer. A simple vista. Al este.

5 de agosto

El 5 de agosto observe la conjunción de la Luna Venus y Mercurio. Al anochecer, rumbo al oeste y a simple vista.

6 de agosto

Vea la conjunción entre los planetas Venus y Mercurio. Al anochecer, al oeste. A simple vista.

9 y 10 de agosto

Entre el 9 y 10 de agosto vea en la noche a la Luna rebasar a la brillante estrella Spica de la constelación de Virgo (La Virgen). Desde que inicia la noche, en dirección oeste. No necesita telescopio, lo observará a simple vista.

12 y 13 de agosto

El 12 y 13 de agosto tenemos una de las dos mejores Lluvias de Meteoros del año, las Perseidas. Puede ver a partir de las 10:30 p. m. rumbo al noreste, y conforme pasen las horas vaya subiendo su vista rumbo al noroeste. Aunque será mejor observar a partir de la medianoche. Debe ver hacia todo el cielo, ya que los meteoros aparecerán en varias direcciones. Se espera brillen ¡más de 100 meteoros por hora! Si ese día no puede observarla o tenemos la mala suerte de que está nublado, un par de días antes o después de esta fecha aún es posible observar los meteoros. De hecho, la lluvia de meteoros inició el 17 de julio y terminará el 24 de agosto. Por último, este año la Luna no será un gran problema, ya que entre el 12 y el 13 de agosto, se está ocultando cerca de la medianoche. Por lo que las mejores horas de observación serían en la madrugada. No pierda este evento.

Lluvia de estrellas Perseidas. Foto: Markus Lubjuhn. Alemania, 2015

13 de agosto

El 13 de agosto, la Luna se sitúa al oeste y nada lejos de la estrella gigante roja Antares, de la constelación del Escorpión.

14 de agosto

Desde que anochece, al sureste. A simple vista. Si ha estado observando al amanecer como Júpiter y Marte se van acercando, entonces debe observarlos en la madrugada del 14 de agosto, cuando se encuentren en conjunción, y en la menor distancia entre ambos astros. Observe a partir de la 1:40 a. m. y hasta el amanecer. Al este y a simple vista.

Conjunción Júpiter Marte. Gráfico: Stellarium

18 de agosto

El 18 de agosto, Mercurio se encuentra en conjunción inferior con el Sol. Este evento no lo podemos observar, porque Mercurio está cruzando el cielo a la par del Sol. Pero nos dice que a partir de este día, dejaremos de ver a Mercurio al anochecer y comenzaremos a verlo al amanecer.

20 de agosto

El 20 de agosto tenemos la conjunción entre la Luna y el planeta Saturno. Vea desde las 8:00 p. m. y hasta el amanecer. Los observa a simple vista, rumbo al este. Sin embargo, si observa con telescopio, recuerde que por ahora las anillos de Saturno se están cerrando y apenas los notará. Aún así, es buena oportunidad para que identifique a Saturno, ya que se encontrará encima de la Luna y nada lejos de ella. Una vez identificando al planeta de los anillos, los siguientes días sin la Luna podrá ubicarlo sin dificultad. Para quienes se encuentren al norte de Sudamérica y en Europa occidental, observarán como la Luna oculta al planeta Saturno.

La conjunción entre la Luna y Saturno. Gráfico: Stellarium

21 de agosto

El día 21, la Luna estará debajo de Neptuno, aunque la Luna se observa a simple vista, el más lejano de los planetas se observa solo con telescopio. Vea desde las 9 de la noche y por toda la noche. Iniciando al este y avanzando rumbo al oeste.

26 de agosto

El 26 de agosto, la Luna se ubica debajo del cúmulo estelar Las Pléyades M45 de la constelación del Tauro (El Toro). Vea a partir de la medianoche y hasta el amanecer. A simple vista, aunque con binoculares o telescopio apreciará mejor este hermoso cúmulo estelar. Días después, sin la Luna, el cúmulo será mas hermoso.

La Luna debajo de las Pléyades. Gráfico: Stellarium

27 de agosto

Al siguiente día, el 27, la Luna habrá bajado y ahora estará en conjunción con los planetas Júpiter y Marte. Todos se observan a simple vista. Vea desde la 1:30 a. m., al este. No pierda este espectáculo.

La conjunción de la Luna, Júpiter y Marte. Gráfico: Stellarium

29 de agosto

El 29 de agosto, tenemos una vez más la carita triste (al revés), entre la Luna y las estrellas Castor y Pollux de Gemini (Los Gemelos). Vea a partir de las 3:30 a. m., rumbo al este. A simple vista.

Carita triste por la Luna con Júpiter y Marte. Gráfico: Stellarium

30 de agosto

Por último, el día 30, la Luna se encontrará ahora debajo de las estrellas Castor y Pollux de Gemini (Los Gemelos). Vea desde las 3:30 a. m., rumbo al este. A simple vista.