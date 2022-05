Bosslo regresó a su hogar luego de extraviarse en el transporte público

León, Gto.- Fueron cuatro días los que Bosslo, perrito criollo estuvo lejos de su familia. Luego de subirse a la ruta 9 y bajarse en la base del Timoteo Lozano del Sistema Integrado del Transporte Público de León.

Para su dueño Jairo Ojeda, su mascota es su compañero de vida y lo describe con alma aventurera y muy astuto razón que lo hizo volver sano y salvo al hogar.

Se sube al camión

El Día de las Madres, Bosslo salió de su hogar en la colonia Latinoamericana, ascendiendo al autobús y tras 16 paradas de la ruta y más de 8 kilómetros, el canino llegó a la terminal, contó Jairo Ojeda, dueño del perrito.

“Él no suele subirse a los camiones, pero ese día se alocó. Horas más tarde me dijo una vecina que ya lo tenía resguardado el personal de Patitas en el SIT en la Unidad de Transferencia Delta, así que fui y muy amablemente me lo dieron”, mencionó.

Jairo señaló que desconoce la edad exacta de su mascota, pues hace aproximadamente tres meses llegó a la panadería familiar y decidieron adoptarlo.

Foto: Cortesía | Municipio de León

“Se encariñó conmigo, con mi familia y lo queremos mucho, y el poder tener una mascota me da mucha alegría”, indicó.

Gracias al programa Patitas en el SIT de la dirección de Movilidad se Bosslo estuvo sano y salvo y fue regresado a su hogar con su familia.

¿A qué se dedica el programa Patitas en el SIT?

Este programa está a cargo de la Dirección de Movilidad, como responsables de las Terminales del Sistema Integrado de Transporte, otorgan protección y atención a los canes que llegan sin dueño a las instalaciones del SIT

¿Dónde se ubica?

La comisión de Movilidad en noviembre de 2021 planteó como objetivo darle albergue temporal hasta un total de 30 perros, fue así que nació Patitas en el SIT, a finales de diciembre y tiene por objetivo principal concientizar a la ciudadanía a ser responsables con las mascotas, a ofrecerles un hogar, una familia y una vida digna.

Actualmente se encuentra un refugio en la terminal de Delta .

¿Qué acciones realizan?

Se brinda cuidado y alimentación.

Se da atención médica, vacunación y esterilización en coordinación con el Centro de Cuidado y Bienestar Animal.

Se hace cargo de los cuidados post operatorios luego de la esterilización, así como los gastos de vacunación y medicamentos necesarios.

Se da atención, cuidado y recreación a los perros a través de voluntarios.

•El dato

Son ya 58 mascotas recuperadas por el SIT.