Adrián y Cristian; se solidarizan para que las mujeres viajen seguras y tranquilas

León, Gto.- Sus nombres son: Adrián Reyes Guadián y Cristian Alonso, son leoneses, son choferes, los dos se ha unido para salvaguardar la seguridad de las mujeres leonesas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Los dos caballeros tienen en común que se dedican al transporte público de la ciudad. El primero en un camión urbano y el segundo da servicio de taxi ejecutivo a través de una plataforma, otra cualidad de ambos es que desde su fuente de trabajo se han ofrecido para apoyar para que las mujeres que utilizan sus medios de transporte lo hagan seguras y tranquilas.

EN SU TRAYECTO SEGURAS

El primer caso es el del operador Adrián Reyes Guadián, de la ruta Circunvalación X-14, que colocó en su unidad de trabajo LE-010, dos cartulinas color fosforescentes en su camión, una en color naranja al frente y otra verde en la parte trasera.

Lo que ha causado el asombro son los mensajes que Adrián decidió poner para sus pasajeras: "¡Mujer! Hoy te digo que en este trayecto vas segura. Si te sientes acosada, hostigada o amenazada ten la confianza de acudir a mí #NoEstasSola #NiUnamás #SoyHijo #SoyPadre #SoyHermano #SoyTío”, las cartulinas muestran los mensajes en tinta negra y dos manos en color violeta que simboliza la lucha por los derechos de las mujeres.

Esta iniciativa que le ha valido al chófer de la ruta Circunvalación, miles de felicitaciones en la publicación que fue dada a conocer, por el grupo de Facebook ¿Qué ruta debo de tomar en León, Guanajuato? Y ha sido replicada por miles de usuarios.

MÁS CHOFERES ASÍ

“Felicitaciones a los conductores que se van sumando a esta iniciativa de corazón, ¡Gracias!”, “La verdad Dios proteja a los hombres que nos defienden porque a veces ellos también se arriesgan”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Además que la misma publicación ha servido para que mujeres compartan experiencias desagradables, “El otro día me tocó un señor operador que bajo del camión a un tipo que iba molestando a unas chicas y el operador le dijo te bajas aquí por favor”, “Muchas veces uno viaja hostigada y con mucho miedo a que no nos crean a nosotras”, comentaros dos usuarias.

APOYAR A MUJERES QUE SE SIENTAN EN RIESGO

El segundo caso es de Cristian Alonso de apenas 23 años de edad, que cansado de ver como las mujeres batallan al utilizar taxis y una experiencia que le pasó a su propia prima, decidió poner manos a la obra.

El pasado 18 de abril publicó en su Facebook el siguiente mensaje: “Chavas en general, esté es mi carro, sé qué hay muchos iguales, pero les dejo mi número, si algún día salen de fiesta o a cualquier lugar y no tienen cómo regresarse, no traen datos o simplemente no traen dinero para pedir un carro en ese momento, tírenme una llamada o un mensajito en WhatApps y con gusto paso por ustedes a la hora que sea, la neta está bien ojete por lo que están pasando ahorita”.

El joven explicó en su publicación que él tiene hermanas, mamá, familia y amigas , que espera que siempre regresen con bien a sus destinos, salir sin ninguna preocupación, compartió que vivió una situación con una prima y que le dio mucho coraje no haber estado ahí para poder defenderla.

NI UNA MÁS

En entrevista con este medio Cristian, compartió de donde le nació esta iniciativa: “Bueno se me vino a la cabeza la idea de apoyar a las mujeres de esta manera, ya que cada que ingreso a mis redes sociales veo al menos una desaparición al día, y la mayoría fueron vistas por última vez arriba de un vehículo particular, por lo que decidí proporcionar mi ayuda”.

Señaló que está dispuesto a brindar su apoyo a cualquier mujer siempre y cuando realmente sea una emergencia o qué en verdad se sientan en peligro.

Gossip Santa Fe Klan, Maya, y Luka bailan al ritmo de banda

También confesó que sí le da miedo, cómo a cualquier otra persona, pero con esta iniciativa podrá evitar muchos secuestros, violaciones o asesinatos.

A la fecha solo una mujer, le solicitó su apoyo y fue llevada con bien a su destino.