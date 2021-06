Yair Juárez disfruta al máximo estancia con Selección Mexicana Mayor

“Es muy grande todo esto, me siento muy contento conmigo mismo y mi familia, es su sueño hecho realidad, una meta más”, externa el jovencito guanajuatense de origen salmantino, Yair Moisés Juárez Acosta, quien a petición del estratega Gerardo “Tata” Martino se encuentra en Estados Unidos con la Selección Nacional Mexicana Mayor que este domingo juega por el título de la Final Four de CONCACAF.

La invitación de viajar con Selección Nacional Mexicana Mayor a Estados Unidos, surge para Yair Juárez y otros 13 jugadores más categoría Sub – 18 de la Liga MX, a petición del entrenador Gerardo “Tata” Martino, para completar los entrenamientos del Tricolor debido a que algunos de los convocados llegaron casi al arranque de la competencia por compromisos con sus respectivos equipos.

Previo a la Final Four, la Selección Mexicana Mayor, disputó un partido amistoso contra Islandia en el AT&T Stadium de Arlington, la casa de los Cowboys.

Posteriormente, en el Empower Field at Mile High/Denver, Colororado enfrentó en semifinal a Costa Rica, y en ese mismo escenario, ahora jugará este domingo 6 de Junio la final por el título del certamen.

Yair Juárez, es un jovencito salmantino canterano del Club León, que a lo largo del Torneo Clausura 2021 fue capitán del equipo Sub – 17 que por segunda ocasión en su historia se clasificó a la liguilla, en esta ocasión quedando eliminado en cuartos de final por posición en la tabla ante el ahora nuevo monarca de la categoría, las Chivas del Guadalajara.

Así también, a lo largo del Torneo Clausura 2021 estuvo entrenando con el primer equipo del Club León, escuadra con la cual al menos en tres ocasiones fue convocado a partidos oficiales e incluso alineó en partidos amistosos, además de participar de acumular una vez más minutos en Sub 20.

En el equipo Sub 17 marcó en Torneo Guardianes 2021, cuatro goles con el número 259, acumulando así 23 anotaciones (tres en sub 13, siete en Sub 15 y trece en Sub 17), desde su incorporación a fuerzas básicas del Club León.

Dentro del Torneo Guardianes 2021 anotó el gol del triunfo ante Puebla, gol del triunfo ante América, gol del empate ante Santos y gol en victoria obtenida ante Bravos FC.

Así también ha sido parte de la primera generación de jugadores juveniles del Club León en calificar a una liguilla de la Liga MX dentro de la categoría Sub – 17. Además de ser campeón con el equipo León Sub – 15 de la tercera edición del torneo internacional “Copa Celta” 2019.

La invitación de viajar a Estados Unidos con Selección Nacional Mexicana Mayor tomó por sorpresa al mediocampista salmantino del Club León, inicialmente la directiva de la Fiera se comunicó vía telefónica con él y su familia, horas después lo hizo el personal del comité de selecciones de la Federación Mexicana de Futbol para explicar a detalle el motivo y los pormenores de esta invitación que está atendiendo sin dudar.

A partir de ese momento, Yair Juárez, ha comenzado a escribir una nueva página en su naciente trayectoria deportiva como jugador profesional.

“Lo estoy disfrutando al máximo, un día estás, otro día no; me siento muy contento conmigo y familia, esperemos que vengan más éxitos para alcanzar más metas”, concluyó el jovencito salmantino.