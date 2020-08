Yahir Juárez anota y vuelve a dar asistencia de gol

En jornada 6 del Torneo Sub 17 Guardianes o Apertura 2020 de la Liga MX, el jovencito salmantino Moisés Yahir Juárez Acosta se estrena con gol dentro del certamen y además una vez más da asistencia de anotación para el equipo León que golea 3 – 0 a domicilio al conjunto FC Juárez.

El cotejo se desarrolló en el complejo Bravo de Juárez donde el jovencito salmantino al minuto 32 incrementó la ventaja a favor de la Fiera Sub 17 tras balón recuperado en medio campo y jugado con Yael Uribe, este filtra para que después Yahir Juárez conduzca y defina.

Al respecto Yahir Juárez comenta, “muy contento y feliz porque el equipo está trabajando unido, y así vamos a sumar, el esfuerzo es de todos y esperemos vengan cosas buenas primero Dios (zic)”.

Dentro de este partido el jovencito salmantino dio su segunda asistencia de gol en el presente certamen y lo hizo al minuto 20, una vez más en tiro de esquina cobrado por él que en esta ocasión fue rematado por Víctor Portillo. En el tiempo de compensación, Emilio Cárdenas marcó el tercero para el Club León por la vía de la pena máxima.

Con este resultado el equipo León Sub 17 hilvana segunda victoria en fila y tercer partido consecutivo sin perder, además de acumular diez unidades que momentáneamente le permiten ubicarse entre los primeros lugares del torneo.

Las diez unidades son producto de dos partidos ganados, uno empatado y tres puntos extra ganados desde los once pasos.

Para el jovencito salmantino es motivante siempre apuntar al primer equipo y con los actos abrir puertas, y así poder sumar a su carrera como jugador profesional.

Desde su incorporación a Fuerzas Básicas del Club León, Yahir Juárez ha marcado 19 anotaciones con el registrado en jornada reciente, tres en sub 13, ocho en Sub 15 y ocho en Sub 17.