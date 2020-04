Xoconoxtle primer lugar en standing del beisbol campesino

A cuatro jornadas que termine la temporada regular de La Liga Campesina de Béisbol, la novena Xoconoxtle marcha como líder, mientras que el resto de las posiciones registraron movimientos.

A la fecha, se han disputado once jornadas dobles a ida y vuelta, siendo Oteros el campeón defensor vigente, mientras que Xoconoxtle el subcampeón, con cuatro finales disputadas en las últimas temporadas, siendo en la penúltima temporada donde obtuvo el título.

Previo a ser suspendida actividad deportiva por la Pandemia Covid – 19, la Liga de Béisbol Campesina cerró la jornada 11 con los partidos de vuelta, quedando el standing de la siguiente manera: 1ero Xoconoxtle 44 JJ 32 JG 12 JP 0.73%, 2do Los Hernández 44 JJ 30.5 JG 13.5 JP 0.69%, 3ero San José 44 JJ 30 JG 14 JP 0.68%, Oteros “A” 44 JJ 29 JG 15 JP 0.66%, Oteros “B” 44 JJ 29 JG 15 JP 0.66%, Mirandas 44 JJ 26.5 JG 17.5 JP 0.6%, Coecillo 44 JJ 24 JG 20 JP 0.55%, La Ordeña 44 JJ 23 JG 21 JP 0.52%, Sardinas 44 JJ, 22.5 JG 21.5 JP 0.51%, Barrón 44 JJ 21 JG 23 JP 0.48%, El Recuerdo 44 JJ 18 JG 26 JP 0.41%, Los Razos 44 JJ 18 JG 26 JP 0.41%, Ancón 44 JJ 15 JG 29 JP 0.34%, Cerro Gordo 44 JJ 13 JG 31 JP 0.3%, Las Liebres 44 JJ 12.5 JG 31.5 JP 0.28% y Terrero 44 JJ 9 JG 35 JP 0.2%.

Una vez sea reanudada la actividad deportiva, la jornada 12 de la Liga Campesina de Béisbol se encuentra programada de la siguiente manera: Xoconoxtle vs Oteros “B”, Recuerdo vs San José, Oteros “B” vs Coecillo, La Ordeña vs Liebres, Terrero vs Mirandas, Barrón vs Ancon, Sardinas vs Hernández y Cerro Gordo vs Los Razos.