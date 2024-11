Xidoo, Abejas, Seven Caps y Guardianes ABX, campeones en regional de basquetbol 3x3

Los representativos salmantinos Xidoo Sub 15 femenil, Abejas Sub 15 varonil, Seven Caps Sub 13 varonil y Guardianes ABX Sub 11 varonil de la disciplina de basquetbol 3x3 de la Liga Salmantina de Baloncesto, obtienen el campeonato regional y con ello el boleto al estatal de la Copa CODE a celebrarse el próximo ocho de diciembre en la ciudad de Irapuato.

El campeonato regional tuvo como sede la ciudad Valle de Santiago, donde los cuatro equipos salmantinos en base a gran trabajo realizado en sus respectivos entrenamientos lograron poner en práctica todo lo aprendido al grado de conseguir el boleto al estatal en calidad de campeones.

Una competencia donde el equipo Guardianes ABX, también obtuvo el segundo lugar dentro de la categoría Sub 11 Femenil, mientras que, en la categoría Sub 11 varonil obtiene el tercer lugar la Esc. Prim. Josefa Ortiz de Domínguez.

Por el equipo Xidoo Salamanca Sub 15 femenil consigue el boleto al estatal de la Copa CODE de baloncesto 3x3, la jugadora Arlette Medina, Renata Celestino, Perla Miranda y Paloma Flores.

El equipo Abejas Sub 15 varonil consigue el boleto al estatal de la Copa CODE de baloncesto 3x3 con jugadores como Javier Diez, Jesús Carrillo, Jorge Ortega e Iker Mosqueda.

Los jugadores del equipo Seven Caps Sub 13 varonil que consiguieron el boleto al estatal de la Copa CODE baloncesto 3x3 es Emiliano Zepeda, Israel Gallardo, Daniel Chavira y -Omar Morales.

Y en la categoría Sub 11 varonil consiguen el boleto al estatal de la Copa CODE baloncesto 3x3 jugadores como Lázaro Montenegro, Matías Tovar, Santiago Bibriesca y Gael Casillas del equipo Guardianes ABX.

Dentro de este certamen regional también l equipo Guardianes ABX obtiene el segundo lugar de la categoría Sub 11 femenil con jugadoras como, Jenifer Rangel, Gabriela Rodríguez, Bárbara Sandoval y Sofia Ramírez.

Y en la categoría Sub 11 varonil obtienen el tercer con la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez jugadores como Carlos Jael Montoya, Mateo Benjamín Jalomo Turrubiates, Fernando Carvajal Lugo y Emiliano Arriaga Calderón.