Visores de nueve clubes de 1a División en Salamanca

En visoría sin precedente, once cazatalentos oficiales de Clubs de Primera División, detectarán talento salmantino con facultades para el futbol.

Esta será la primera vez en la historia del deporte en Salamanca que once visores de distintos clubs de Primera División, por espacio de tres días, evalúen talento salmantino con la finalidad de detectar candidatos a formar parte de sus fuerzas básicas.

La visoria será realizada del jueves 15 al viernes 17 de abril en el estadio Molinito y es impulsada por la Fundación Hazlo, que se ha caracterizado por traer al municipio certificados de clubs profesionales.

El objetivo es dar la oportunidad a los jóvenes para que puedan ser vistos por los visores de los diferentes Clubs de la Liga MX, en la cual se puedan desarrollar plenamente en su localidad, y puedan mostrarse de mejor manera en aras de ser considerados para ir a prueba en las fuerzas básicas de algún club.

Los visores que estarán presentes a lo largo de tres días en la localidad son: Prof. Víctor Valdelamar (Puebla), Prof. Gerardo Salgado y Prof. Carlos Guerrero (Tigres), Prof. Santiago Murillo (Atlas), Prof. Jorge Domínguez y Prof. Guillermo Sepúlveda (Chivas), Prof. Joel Jiménez (Mazatlán), Prof. Nicolas Morales (Cruz Azul), Prof. Gerardo Martínez (Necaxa), Prof. Miguel Abundis (Monterrey), Prof. Marco Ferreira (Toluca).

Las categorías convocadas son 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 y 2010-2011.

Los horarios para jueves y viernes de 14 hrs. a 15 hrs. Sub 20 varonil, 15 hrs. a 16:30 hrs. Sub 17 varonil, 16: 30 hrs. a 18 hrs. Sub 15 varonil. El día sábado de 8:00 hrs a 9:30 hrs. Sub 13 varonil, 09:30 hrs. a 11: 00 hrs. Sub 11 varonil y 11:00 hrs. a 13 hrs., todas las categorías femenil.

La visoria es encabezada por Fundación Hazlo y realizada con el apoyo de la Liga Salmantina de Futbol. Así también se ha dado a conocer que le jugador ex profesional Miguel Gallardo Reyes dará seguimiento a los jóvenes elegidos para ir a prueba y lleguen en buena forma al Club que los convoque.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Salmantino, listo para debutar en Budo Sento Championship

La Fundación Hazlo Mejorando Vidas, es una organización de vanguardia, que apoya a los jóvenes y comunidades marginadas, a quienes busca brindar atención médica, deportiva, entre otros servicios de apoyo.

Para terminar se ha informado que la visoria es gratuita y se llevará a cabo bajo protocolos y medidas sanitarias que permitan inhibir contagios por Covid-19.