Virus pone en pausa a atletas de alto rendimiento

El deporte no ha estado ajeno a la emergencia sanitaria mundial por la Covid-19, al contrario, atletas de todas las disciplinas han tenido que batallar con este virus tanto dentro, como fuera de una cancha o una pista.

En Guanajuato, uno de los primeros casos que se hicieron públicos fue el del halterista Antonio Vázquez, oriundo de Ocosingo, Chiapas, radicado en tierras sonorenses, pero representante de nuestra entidad desde hace varios años.

Vázquez Méndez, en charla con El Sol de León, contó toda su experiencia con el Coronavirus, como es que se contagió, como lo enfrentó junto a su esposa, la también pesista Patricia Domínguez y que viene después de vencer a esta terrible enfermedad que tan sólo en México ya cobró la vida de más de 100 mil personas.

“Todo empezó por marzo con los síntomas que han dicho, el resfriado, dolor de cuerpo, de cabeza, a mí me pasó primero y luego a mi esposa que en ese entonces estaba embarazada, la verdad no sabíamos lo que pasaba, yo me preocupé por ella, si iba a tener complicaciones, nos hicimos la prueba y salimos positivos, así que nos aislamos entre 20 días y un mes, el malestar a mí me duró como dos o tres días y a mi esposa casi una semana, pero todo leve, como si fuera una gripa” , relato Toño Vázquez.

El contagio llegó ya que “entre familiares nos seguíamos viendo, el esposo de mi cuñada andaba fuera trabajando en un gimnasio, fue el primero que se sintió mal, lamentablemente ellos no nos avisaron y nosotros seguimos viendo a sus hijos y ahí se dio el problema”.

La recuperación

La Covid-19 indudablemente se relaciona con la palabra muerte, sin embargo, los casos de personas recuperadas en todo el planeta también son dignos de destacar.

“Mientras estábamos recuperándonos como que nos daba la sensación de no poder respirar, pero a lo mejor todo era sugestión, ya después la verdad ni al caso, no tuve complicaciones, pero si te quedas con el pendiente y contando que pasen esos 14 días, por mí no me preocupé mucho, pero si por mi esposa, suerte que el doctor le recetó unas vitaminas para el embarazo y eso fue lo que le ayudó bastante”, dijo el deportista.

Para librar el virus, Toño y su esposa hicieron gala de su disciplina física y buenos hábitos alimenticios, aunque no todos los mexicanos gozan de estas condiciones.

“Por el embarazo de mi esposa acudimos al ginecólogo y la indicación fue que nos aisláramos, si no había complicaciones era sólo estar en la casa, no nos recetaron ningún medicamento, ni paracetamol, sólo comimos bien, mucha agua, vitamina C y fue todo”.

De vuelta a la vida

Especialistas han confirmado que aquellos casos graves y otros que incluso se han considerado como asintomáticos, pueden llegar a tener secuelas tras el SARS-CoV-2.

“Yo estoy entrenando bien, pero al principio, luego de que pasaron los malestares, pues toda una semana completa no entrené, me han dicho que el virus deja una especie de secuela en el cuerpo, se tiene la sensación que el cuerpo duele, te sientes cansado, pero fue una semana y ya después retomé los entrenamientos de forma normal”.

Así que después de haber superado el Covid-19, el medallista centroamericano, panamericano y de Universiada Mundial, ha vuelto a dirigir la mirada al próximo verano cuando en Tokio, Japón, se lleven a cabo los Juegos Olímpicos, mismos que debido a la pandemia no pudieron celebrarse este año.