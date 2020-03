[Videos] Orgullosos de poner en alto a Salamanca

Un orgullo ha sido sudar la camiseta por el equipo y más que nada por Salamanca que se ha visto golpeada por la inseguridad, externó el jugador salmantino Mauro Arredondo, campeón de goleo en la edición 39 del Torneo de Los Soles.

“Gracias a Dios se nos dieron las cosas, me tocó perderme la final por alguna u otra situación, la verdad esto es poco de lo mucho que se merece la afición salmantina; me siento en deuda por no haber estado en el gran partido, pero creo a lo largo del torneo vieron como sudé la camiseta, como entregué todo por el equipo, por la ciudad más que nada que se ha visto golpeada por la inseguridad, hoy gracias a Dios nos regala algo para todos los salmantinos, una alegría entre tantas malas, en el fútbol se nos dieron las cosas, contento por el campeonato de equipo y en lo individual de goleo”, externó Mauro Arredondo.

A lo largo de la edición 39 del Torneo de Los Soles Mauro Arredondo marcó 23 anotaciones, 13 en fase regular y 10 en liguilla, superando por mucho a lo hecho por otros goleadores del presente certamen como fue el caso del goleador de Unión de San Antonio que se quedó con 13 dianas, Christian Rodríguez con 11, Julio Rendón de Degollado con 10, Erick Real de Lagos con 10 y Tomás Banda de Santa Ana del Conde con 9.

EL DATO....

En cuanto a la final de vuelta donde una vez más el equipo Transportes Salamanca viene de atrás como fue una constante de la liguilla y remonta el marcador en esta ocasión para coronarse campeón comentó, “esa siempre fue la esencia del equipo, no dar por perdido nada, de venir de atrás para remontar marcadores, hasta que no pite el árbitro no se acaba nada y nada está escrito, a lo largo del torneo dimos varios golpes de autoridad y todo ese esfuerzo realizado desde un inicio se ve ahora reflejado con el campeonato, estoy contento, el campeonato y título de goleo ha sido gracias a todos”.

Para terminar subrayó, “esta es una alegría entre tantas malas, tenía que venir una buena y se nos da con el campeonato”.