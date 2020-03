[VIDEOS] Deportista del año práctica Sport Karate por herencia

Francisco Emanuel Flores Gómez, galardonado por la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz como Deportista del Año, dijo sentirse contento por el reconocimiento recibido, además de considerar que todos y cada uno de los nominados son excelentes atletas a quienes respeta por esa pasión, esfuerzo y dedicación con la cual se preparan y disfrutan lo que más les gusta hacer.

Deportista 1

El Deportista del Año práctica el lima lama, el deporte Sport Karate y su especializada es la pelea deportiva donde gracias a los entrenamientos se ha caracterizado por su facilidad para noquear a sus oponentes, “no es que lo busque, se me da por el entrenamiento”.

Gráfica/Cortesía/@Francisco Flores.

A partir de los 4 años de edad comenzó a practicar el Lima Lama, y a lo largo de su trayectoria deportiva su papá ha sido su maestro, “por herencia practico esta disciplina deportiva, desde bien chavito, mi papá Ignacio Flores Mariano es de la segunda generación de cintas negras en México en Lima Lama, gracias a él me agradan las artes marciales, me encanta la pelea deportiva, me encanta pelear”.

A lo largo del 2019 participó en diversas competencias obteniendo resultados favorables que le catapultaron como el Deportista del Año 2019.

Gráfica/Cortesía/@Francisco Flores.

Entre los resultados registrados por Francisco Emmanuel Flores Gómez destaca Primer Lugar individual obtenido en la ciudad de León dentro del Torneo nacional Guerra de Dragones categoría – 65kg. Segundo lugar en pelea individual y tercer lugar por equipos dentro del torneo Internacional Héroes de Querétaro. Primer lugar individual y por equipos en Torneo WKC Nacional con sede Aguascalientes, obteniendo ahí el boleto para el Campeonato Mundial WKC con sede Nueva York y boleto para el Campeonato Panamericano WCK con sede Acapulco, Guerrero.

LA FRASE...



“no me imaginaba ganar, mis demás compañeros nominados son excelentes atletas”. Francisco Flores.

Al respecto subrayó, “estuve en rankeo a lo largo de año y medio, fueron entre seis o siete torneos, posteriormente me llegó una carta de la WCK donde recibí la invitación en calidad de seleccionado nacional para ambos campeonatos, mundial y panamericano, además de ser el número uno del ranking nacional en Light Contact y cuarto lugar nacional en point figthing – 69 kg”.

Además participó en la Copa Ciudad de México, obteniendo el tercer lugar en pelea individual e internacional. Así también compitió dentro del Torneo Hermanos Dragones con sede Tabasco, obteniendo el segundo lugar en “súper fight” a nivel nacional.

Sin olvidar que se convirtió en el primer seleccionado nacional, adulto en modalidad de pelea, siendo el único peleador salmantino y de Guanajuato en lograr Nocaut en Sport Karate.

Con respecto a su participación en campeonato mundial con sede New York externó, “por falta de patrocinio no pude ir, afortunadamente al panamericano WKC si pude ir, ahí quedamos terceros por equipos, nos eliminó el Team de Canadá, y en pelea individual quede en tercero, aunque en la pelea por la final le dan el gane a otro, la gente quedo impactada porque todos ellos fueron testigos que debía ser el finalista”.

Al externar sus impresiones en relación al Premio Municipal del Deporte externó, “contento, representa mucho esfuerzo y disciplina, no me imaginé que iba a ganar, mis demás compañeros nominados son excelentes atletas, respeto a cada uno de ellos, sé que los entrenamientos de ellos al igual que los míos son fuertes y duros”.

A ello agregó, “desde hace tres años tengo patrocinadores, son personas que me apoyan y pagan los viajes, vuelos y competencias en el estado, país y fuera del país, aunque para el campeonato mundial no pude ir, este año arrancamos con el panamericano de la disciplina, después de todo regresamos con buen resultado”.

Enfatizó, “para el presente año se vienen más competencias fuertes en diversos estados de México, Madrid España y Guatemala (…); en base aún plan de entrenamiento que incluye la alimentación me estoy preparando”.

Para terminar exhorto a los padres de familia apoyen mucho a los niños y a los pequeñines “sueñen mucho, en grande, sigan sus sueños, siempre en presente”.