(VIDEO) Un orgullo cancha de Tiro Deportivo lleve mi nombre: Goretti Zumaya

En el marco de la Apertura del Módulo Polideportivo de Valtierrilla donde se cuenta con la primera cancha de Tiro Deportivo municipal, la riflista olímpica guanajuatense de origen salmantino, Goretti Alejandra Zumaya Flores dijo sentirse orgullosa porque el espacio dedicado al deporte que es de su gusto lleve su nombre.

La ceremonia de apertura del Módulo Polideportivo de Valtierrilla estuvo encabezado por la Alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz; Ahí Juan Carlos Razo Guevara, Coordinador de Cultura, Deporte, Eduación y Juventud dio a conocer que la cancha de Tiro Deportivo lleva por nombre Goretti Zumaya.





Riflista salmantina trasladará sus entrenamientos a cancha de Tiro Deportivo del Polideportivo de Valtierrilla.





Al respecto Goretti Zumaya comentó, “no lo sabía, me llena de orgullo saber que le han puesto mi nombre a esta cancha de Tiro Deportivo por algo que me gusta hacer y a través de la cual me ha tocado representar a México (sic)”.

Gorretti Zumaya, es una atleta salmantina que ha representado a México en Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Brasil 2016; 4to lugar clasificación y final en preolímpico Río de Janeiro; medallista de oro en Juegos Panamericanos de Toronto Canadá 2015; 5to lugar en Juegos Panamericanos de Lima Perú 2019; 1er lugar en Gran Prix Pannonian Tropy de Australia; 2do lugar Copa del Mundo Munich Alemania; 10mo lugar en final de Copas del Mundo con sede Bolonia Italia; 1er lugar individual y por equipos en Centroamericano de Tiro Deportivo El Salvador donde además de colgarse tres oros en diversas modalidades de la prueba Rifle de Aire 10 metros, impuso récord de forma individual y por equipos.

En relación a la cancha de Tiro Deportivo Municipal que se encuentra en el Módulo Polideportivo de Valtierrilla comenta, “es un espacio bien reglamentado, tiene las distancias y la altura que se requiere para las máquinas, todo está bien”.

A ello agregó, “es la primera instalación de esta índole en Salamanca, de hecho antes ya estaba, nunca la abrieron en sí, nunca hicieron su uso, espero ahora más gente conozca de esta disciplina deportiva, se aproveche este espacio y se cuiden sus instalaciones, ojalá también metan apoyo a los niños, sobre todo a quienes tengan cualidades para este deporte”.

Para terminar comentó, “apertura de esta nueva cancha de Tiro Deportivo me va a permitir entrenar en Salamanca, sin necesidad de trasladarme a Irapuato o hasta León”.