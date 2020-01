[VIDEO] Seleccionadas Nacionales salmantinas enfocadas a la enseñanza del hockey

Con la idea de crear un espacio donde niños y niñas puedan aprender el deporte que tantas alegrías, satisfacciones y retos les ha dejado por delante, desde hace cinco años, Karen Itzel Orozco Gutiérrez y Fernanda Oviedo Guadarrama encabezan el proyecto Hockey Club Halcones Millonarios.

Ambas atletas salmantinas con más de sesenta partidos en selección nacional, desde hace cinco años alternan sus participaciones en Selección Nacional Mexicana Mayor con actividad dentro del Hockey Club Halcones Millonarios.

El proyecto HC Halcones Millonarios surge con la idea de crear un espacio donde los niños y niñas de 4 a 15 años de edad puedan aprender hockey, entrenan lunes, miércoles y viernes de 4: 30 a 7:00 en la cancha de Hockey Siglo XXI de la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing”.

Al respecto Karen Orozco señala, “mi ideal es que algún día lleguen a Selección Nacional y logren todo lo que yo no he podido lograr como atleta (zic)”.

En su más reciente participación dentro de una competencia, el equipo HC Halcones Millonarios obtuvo diversos primeros lugares dentro de la Copa Indios 2019.

El DATO...

Cuando están con Selección Nacional tienen apoyo para entrenar a los niños.

En este sentido Karen Orozco comenta, “en diversos torneos estamos mejorando las participaciones, son competencias muy intensas y divertidas, en la pasada Copa Indios obtuvimos un tercer lugar en Sub 6 y Sub 9, así como un cuarto lugar en Sub 12, mientras que en la categoría libre femenil varias chicas Sub 15 tuvieron participación con el representativo salmantino de Hockey que obtuvo el cuarto lugar (zic)”.

Ahora en sus diversas categorías, el Club Halcones Millonarios se prepara para la Copa Flick donde también han participado, “acabamos de retomar sesiones de entrenamiento y con ello iniciamos preparación para la Copa Flick que se juega en Febrero, a la par estamos trabajando con el representativo Sub 15 varonil y femenil del estado de Guanajuato que en el mes de Mayo competirá dentro de los Juegos Nacionales de la CONADE 2020 (zic)”.

A mediados del año pasado, como seleccionadas nacionales, ambas atletas salmantinas disputaron sus segundos Juegos Panamericanos de Hockey Sobre Pasto donde obtuvieron el sexto lugar, igualando así la posición alcanzada en Juegos Panamericanos de Toronto Canadá 2015.

Así también, han sido medallistas de bronce (Veracruz 2014) y plata (Colombia 2018) de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además de tener participación en World League Round 1 en el año 2015 (subcampeón) y 2016 (campeón) y World League Round 2 en 2015 (Uruguay) y 2017 (Canadá), así como en Open Series Hockey Round 1 en 2018 antes World League y Open Series Hockey Round 2 en 2019 (Japón). Han competido en Copas Panamericanas, Panamericanos Jr y diversos torneos en México y el extranjero.

A lo largo de estos años también han realizado cursos de arbitraje y actualizaciones en cuanto a la práctica del hockey, además de contar con la carrera en entrenamiento deportivo.

Gracias a todo ello han ido enriqueciendo de experiencia su vida personal y deportiva, la cual desde hace cinco años se encuentran compartiendo con nuevas generaciones de atletas guanajuatenses.

“Sin duda han sido años de retos, trabas y aprendizajes… nada sencillo, con mucho sacrificio para poder estar en la cancha, siempre orgullosas de representar al país, estado, municipio y familia”, concluyó la atleta salmantina Karen Orozco.