[VIDEO] Salmantino peleará por Campeonato Latinoamericano de Box en Brasil

Con la finalidad de pelear por el Campeonato Latinoamericano Amateur de Box en Brasil 2021, el pugilista guanajuatense de origen salmantino, Juan Manuel de Julián Vázquez Tejeda, por segunda ocasión entrenó en el Gimnasio de Box “José Suleimán Chagnón” del Centro Otomí.

Por varios días tuvo prácticas en el santuario de los deportistas de alto rendimiento.

La concentración se llevó a cabo recientemente en Coyotepec, Estado de México, y entre los escenarios de box donde tuvo entrenamientos se encontró el Gimnasio de Box “José Suleimán Chagnón” del Centro Otomí, santuario de entrenamiento de deportistas de alto rendimiento enclavado en las montañas de Tomoaya.

Juan Manuel de Julián peleará por el título Latinoamericano Amateur en la división 54 kilos peso gallo categoría libre, y será a su regreso cuando debute en el terreno profesional.

Inicialmente el Campeonato Latinoamericano de Box con sede Sao Paulo, Brasil, estaba programada para el mes de marzo, sin embargo, debido al tema de la pandemia, fue aplazado para el mes de agosto del presente año.

Hasta el momento en las diversas divisiones se han registrado 16 países y el evento latinoamericano de box amateur es avalado por el Consejo Mundial de Box (CMB).

Para el pugilista salmantino el reciente entrenamiento realizado por diversos gimnasios del Coyotepec, Estado de México, le ha permitido tomar mayor experiencia y fortaleza con la finalidad de ir bien preparado a Brasil.

Al respecto comenta: “Estoy aprovechando estas oportunidades para enriquecerme con la experiencia de otros y llevar una mayor formación boxística”.

A ello agregó: “A lo largo de esta pandemia no he dejado de prepararme, he estado en actividad en el gimnasio tomando todas las medidas sanitarias posibles, tuve esparreos con boxeadores del estado de Guanajuato y ahora con cubanos”.

Con respecto a los escenarios donde estuvo entrenando en Coyotepec, Estado de México, comentó: “Estuvimos por varios días entrenando en el Gimnasio de Box José Suleimán Chagnón, en el gimnasio Vaquero Navarrete, Gimnasio Negrete y Gimnasio de Andrés Díaz Molina, se trabajó mucho la técnica, velocidad, potencia y movilidad”.

Para terminar, destacó: “Una vez más ha sido una experiencia muy grata, se vienen peleas internacionales amateur y debut profesional, me encuentro fuerte y motivado, vamos a seguir preparándonos para llegar al 100% a San Paulo, Brasil”.

A lo largo de su trayectoria deportiva como amateur, Juan Manuel de Julián Vázquez Tejeda se ha mantenido invicto en 26 peleas, ha obtenido dos campeonatos internacionales, 13 campeonatos nacionales, nueve campeonatos estatales y un campeonato municipal.